وحدت مسلمانان خنثی کننده توطئه های دشمن است

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هفته وحدت و لزوم توجه به وحدت میان مسلمانان گفت: امروز همه نقشه های دشمنان قسم خورده کشورهای مسلمان جهان تنها یک هدف را دنبال می کند و آن جز تفرقه افکنی در بین مسلمانان نیست.

وی گفت: امام راحل به واسطه آینده نگری و دور اندیشی خود چنین روزهائی را پیش بینی کرده و به خوبی می دانست که آخرین ترفند دشمن برای خدشه دار کرن اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی چه خواهد بود.

وی افزود: اگرچه امام خمینی به واسطه وحدت و اتحاد شیعه و سنی 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامید و از همه مسلمانان جهان خواست این هفته را جشن گرفته و ندای وحدت سر دهند، اما در واقع این نامگذاری را بهانه ای برای وحدت مستمر بین تک تک اعضای هر جامعه ای، چه شیعه و چه سنی قرار داد.

اکبریان تصریح کرد: ندای وحدت در این هفته با قدرت و اقتدار بیشتری در گوش جهانیان به ویژه مدعیان قدرت و سلطه طنین افکنده و بی شک رعب و وحشت بی بدیلی را بر دل های سیاه دشمنان خواهد انداخت.

وی گفت: راهپیمائی 22 بهمن، راهپیمائی روز قدس، نماز جمعه و انتخابات از جمله صحنه های سیاسی خواهد بود که مشارکت گسترده مردم در آن ندای وحدت مسلمانان بوده که مهر باطلی بر توطئه های شوم دشمنان خواهد زد.

