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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۳:۳۰

اکبریان در گفتگو با مهر:

وحدت مسلمانان خنثی کننده توطئه های دشمن است

وحدت مسلمانان خنثی کننده توطئه های دشمن است

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا گفت: وحدت و یکپارچگی مسلمانان تنها ضامن شکست غرب و خنثی کننده توطئه های شوم آنها برای کشورهای مسلمان نشین است.

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هفته وحدت و لزوم توجه به وحدت میان مسلمانان گفت: امروز همه نقشه های دشمنان قسم خورده کشورهای مسلمان جهان تنها یک هدف را دنبال می کند و آن جز تفرقه افکنی در بین مسلمانان نیست.

وی گفت: امام راحل به واسطه آینده نگری و دور اندیشی خود چنین روزهائی را پیش بینی کرده و به خوبی می دانست که آخرین ترفند دشمن برای خدشه دار کرن اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی چه خواهد بود.

وی افزود: اگرچه امام خمینی  به واسطه وحدت و اتحاد شیعه و سنی 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامید و از همه مسلمانان جهان خواست این هفته را جشن گرفته و ندای وحدت سر دهند، اما در واقع این نامگذاری را بهانه ای برای وحدت مستمر بین تک تک اعضای هر جامعه ای، چه شیعه و چه سنی قرار داد.

اکبریان تصریح کرد: ندای وحدت در این هفته با قدرت و اقتدار بیشتری در گوش جهانیان به ویژه مدعیان قدرت و سلطه طنین افکنده و بی شک رعب و وحشت بی بدیلی را بر دل های سیاه دشمنان خواهد انداخت.
 
وی گفت: راهپیمائی 22 بهمن، راهپیمائی روز قدس، نماز جمعه و انتخابات از جمله صحنه های سیاسی خواهد بود که مشارکت گسترده مردم در آن ندای وحدت مسلمانان بوده که مهر باطلی بر توطئه های شوم دشمنان خواهد زد.
 
کد مطلب 1529668

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