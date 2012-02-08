تشکلهای اصولگرا می توانند از نامزدهای جبهه متحد استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان عصر امروز در همایش انقلاب اسلامی ، انتخابات مجلس و بیداری اسلامی که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به جمهوریت و اسلامیت نظام افزود: جمهوریت در نهادهای کلان و خرد و با آرای مردم شکل می گیرد به همین جهت مردم ، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس ، اعضای شورای شهر و نمایندگان خبرگان رهبری را با آرای خود انتخاب می کنند.

وی همچنین جمهوریت را یکی از شاخصه های مهم و کلیدی در نظام اسلامی دانست و گفت: اگر اسلامیت و جمهوریت تقویت شود یعنی اقتدار نظام تقویت شده است و باید به جمهوریت و اسلامیت توجه ویژه ای داشت.

این نماینده مجلس در ادامه به جایگاه ویژه ولایت در نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: عمود خیمه نظام ولی فقیه است ولی فقیه باید مدیری شجاع و فقیه باشد و حقیقتا آموزه های دینی را بداند و در گذشته این مسئولیت بر عهده امام خمینی (ره) بود و امروز نیز همان مسیر را مقام معظم رهبری با قوت ادامه می دهند.

ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بارها بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید داشته و دارند به طوری که معظم له در انتخابات ریاست جمهوری بر حضور حداکثری و در انتخابات مجلس بر حضور گسترده مردم تاکید کرده بودند و همواره به این حضور پایبندند.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه باید همگان تلاش کنند تا شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات مجلس نهم باشیم افزود: باید زمینه حضور شایسته داوطلبین مجلس فراهم شود تا بتوانیم بهترین ها را انتخاب کنیم.

این نماینده مجلس ، آیت الله مهدوی کنی را یکی از سرمایه های نظام معرفی کرد و گفت: خوشبختانه در این دوره از انتخابات جامعتین وارد عرصه شده است و با انتشار منشور اصولگرایی راه و مسیر را برای اصولگرایان تعیین کرده اند.

وی گفت: سابقه نداشت که در ادوار گذشته چهره های شاخص وارد عرصه شوند اما خوشبختانه در این دوره شخصیت ارزشمندی همچون آیت الله مهدوی کنی و محمد یزدی محوریت را بر عهده گرفتند.

ابوترابی فرد در ادامه به نحوه شکل گیری جبهه متحد اصولگرایان اشاره کرد و اظهار داشت: در این ساختار از تشکل های اصولگرا برای پیوستن به جبهه متحد دعوت شده بود. بر این اساس تشکل های سیاسی نمایندگان خود را برای پیوستن به جبهه متحد معرفی کردند و این جبهه با حضور اعضا ، فعالیت خود را برای انتخابات مجلس نهم انجام داد و این فعالیت ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تشکل های اصولگرا می توانند از کاندیداهای جبهه متحد در فهرست انتخاباتی خود استفاده کنند افزود: جبهه پایداری انقلاب اسلامی اگر بخواهد می تواند از نامزدهای جبهه متحد در فهرست خود استفاده کند.

نماینده مردم قزوین در مجلس در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سئوال یکی از شرکت کنندگان که از وی درباره عملکرد مجلس هشتم سئوال کرد گفت: مجلس هشتم در حوزه سیاست خارجی خوب عمل کرده است و معتقدم عملکرد این مجلس در این حوزه قابل دفاع است.