به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از برتری 4 بر یک عصر امروز چهارشنبه تیمش مقابل صنعت نفت آبادان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: خدا را شکر می‌کنم که توانستیم یک سه امتیاز با ارزش را با بازی خیلی خوب به دست آوریم.

وی در ادامه افزود: بعد از بلایی که در بازی با استقلال سرمان آوردند زمان می‌برد که به شرایط ایده‌آل بازگردیم اما خدا را شکر می‌کنم که با کمک بزرگترهای تیم خیلی زود به شرایط ایده‌آل بازگشتیم و خودمان را پیدا کردیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با تمجید از عملکرد بازیکنان با تجربه تیمش دلایل شکست تیم نفت آبادان را بدین صورت تشریح کرد: به عقیده من قدرت تاکتیکی تیم تراکتورسازی و نیز سردی هوا باعث شد تیم نفت شکست سنگینی را متحمل شود.

قلعه‌نویی با اشاره به اینکه تیمش شرایط زدن بیش از چهار گل به تیم صنعت نفت را داشته است، گفت: اگر می‌خواهیم در کورس قهرمانی بمانیم باید در دیدارهای پیش رو پیروز شویم. به همین خاطر خیلی زود برتری در بازی امروز را فراموش می‌کنیم و از همین امشب به فکر بازی با مس کرمان خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: بازیکنان تیمم به مرز خودباوی رسیده‌اند و دیگر بزرگ فکر می‌کنند. آنها به این باور رسیده‌اند که می‌توانند هم قهرمان شوند و هم سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورند. در این شرایط وظیفه من و بزرگ‌ترهای تیم است که این روحیه را در بین بازیکنان تراکتورسازی حفظ کنیم.

وی همدلی و اتحاد مردم آذربایجان در حمایت از تیم تراکتورسازی را ستود و با ابراز امیدواری از اینکه در پایان فصل بتوانند پاسخگوی محبت مردم آذربایجان باشند، گفت: نه تنها احسان حاجی صفی بلکه کلیه بازیکنان تیم ما در پیروزی پر گل مقابل صنعت نفت تاثیرگذار بودند. امروز یک بازیکن عالی و با معرفت داشتیم که آن هم "تیم تراکتورسازی" بود. به عقیده من بعد از تماشاگران بهترین بازیکن زمین تیم تراکتورسازی بود.

قلعه نویی در واکنش به اظهارات و کنایه‌های اخیر پرویز مظلومی سرمربی تیم فوتبال استقلال به وی گفت: این چیز غیر عادی نیست! از روزی که مربیگری را آغاز کرده‌ام از این حمله‌ها زیاد دیده‌ام. امروز هم به دو دلیل جواب حرف‌های اخیر را نمی‌دهم؛ نخست احترامی که برای هواداران استقلال قائلم و اینکه آنها روز جمعه بازی حساسی را پیش رو دارند ترجیح می‌دهم سکوت کنم. علاوه بر این آقای فتح الله زاده نیز امروز با من تماس گرفت و خواست که اظهار نظری نکنم. به همین خاطر ترجیح می‌دهم فعلا پاسخی به صحبت‌های سرمربی استقلال ندهم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با خواندن این بیت شعر که "گر مرد ره عشقی، فکر بد نامی نکن"، خاطرنشان کرد: من یک سئوال از این آقایان دارم؛ چرا در روزهایی که می‌برند بردشان حاصل کارهای تاکتیکی بوده و روزی که می‌بازند پای مرا وسط می‌کشند؟ مگر من باید می‌رفتم و به زاید التماس می کردم که گل نزند؟! چطور زمانیکه رفتند فینال جام حذفی کارشان تاکتیکی بود اما امروز که باختند حرف از قلعه نویی می‌زنند. من به احترام هواداران و فتح الله‌زاده حرفی نمی‌زنم و قضاوت در این خصوص را به مردم و علاقمندان به تیم استقلال می‌سپارم.

وی افزود: خدا را شکر می‌کنم تیم تراکتورسازی نتایج خوبی کسب کرده و یکی از بهترین دوران ورزشی‌ام را در این تیم پشت سر می‌گذارم، اینکه تراکتورسازی نتیجه گرفته برای من از هر چیز مهمتر است. من از این چیزها زیاد دیده‌ام. زمانی که از مالزی به ایران بازگشتیم 300 مقاله علیه من نوشتند که 95 درصد آن ناحق بود. پوست من کلفت‌تر از این چیزهاست آقایان هرچه می‌خواهند بگویند اما کاری به تیمم نداشته باشند.

قلعه نویی خاطرنشان کرد: ظاهرا آقایان می‌خواستند با طرح این مسائل در آستانه بازی روز جمعه به علاقه‌مندان استقلال انحراف فکری بدهند، ظاهرا آنها از بازی مقابل ذوب آهن ترسیده‌اند و یکسری چیزها مطرح کرده‌اند که فکرها منحرف شود. من به این مسائل توجهی ندارم، چرا که اعتقاد دارم خدا همه چیز را از انسان می‌گیرد به جز اعمالش را. در نهایت با همین اعمال است که آن دنیا از ما سئوال و جواب می کنند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز مرتضی اسدی را کاپیتان فدایی این تیم خواند و گفت: در تیم ما دو بازیکن هستند که در پست خود بازی نمی‌کنند؛ یکی مرتضی اسدی و دیگری سیاوش اکبرپور. آنها به خاطر نیاز تیم در پست‌های غیرتخصصی خود بازی می‌کنند که کارشان شایسته تقدیر است.

وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در تیم تراکتورسازی تبریز گفت: شاید ابتدای حضورم در تراکتورسازی برای حضور در این تیم شک داشتم اما امروز خوشحالم از انتخابی که داشتم و امیدوارم بتوانم لیاقت حضور در تیم تراکتورسازی و پاسخگویی به محبت آنها را داشته باشم. هواداران تراکتورسازی با وجود مشکلات زیادی که وجود دارد به ورزشگاه می‌آیند و چه ما جلو باشیم و چه عقب از تیم حمایت می‌کنند. باید بگویم "عیبی یوخ‌"های آنها نیز خیلی به ما کمک می‌کند!