عراق با تعویق نشست سران عرب مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع،"لبید عباوی" گفت : هر گونه تاخیر در برگزاری اجلاس سران عرب در عراق به مفهوم ادامه مشکلات در کشورهای عربی است.

معاون وزیر امور خارجه عراق افزود: در حالی که تحولات عربی مورد توجه دنیا است، اما این خود اعراب هستند که باید مسائل خود را حل و فصل کنند.

وی بیان کرد: عراق مایل است که کشورهای عربی در سطح سران شرکت کنند و همه مقدمات لازم را برای میزبانی این اجلاس فراهم آورده است.

عباوی تاکید کرد: اجلاس سران باید در موعد مقرر یعنی در 29 مارس آینده برگزار شود، زیرا با توجه به تحولات منطقه، برگزاری این اجلاس، ضروری است، تعویق یکساله نیز مناسب نبود و فقط شرایط مصر سبب تعویق آن بوده است.

شایان ذکر است که اجلاس سران کشورهای عربی قرار است در 29 مارس آینده در بغداد برگزار شود.