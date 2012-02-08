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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۲۶

عراق با تعویق نشست سران عرب مخالفت کرد

عراق با تعویق نشست سران عرب مخالفت کرد

معاون وزیر امور خارجه عراق بر ضرورت برگزاری اجلاس سران کشورهای عربی در موعد مقرر و با حضور سران این کشورها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع،"لبید عباوی" گفت : هر گونه تاخیر در برگزاری اجلاس سران عرب در عراق به مفهوم ادامه مشکلات در کشورهای عربی است.

معاون وزیر امور خارجه عراق افزود: در حالی که تحولات عربی مورد توجه دنیا است، اما این خود اعراب هستند که باید مسائل خود را حل و فصل کنند.

وی بیان کرد: عراق مایل است که کشورهای عربی در سطح سران شرکت کنند و همه مقدمات لازم را برای میزبانی این اجلاس فراهم آورده است.

عباوی تاکید کرد: اجلاس سران باید در موعد مقرر یعنی در 29 مارس آینده برگزار شود، زیرا با توجه به تحولات منطقه، برگزاری این اجلاس، ضروری است، تعویق یکساله نیز مناسب نبود و فقط شرایط مصر سبب تعویق آن بوده است.

شایان ذکر است که اجلاس سران کشورهای عربی قرار است در 29 مارس آینده در بغداد برگزار شود.

کد مطلب 1529684

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