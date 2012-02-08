رشد 90 درصدی آسفالت معابر در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جیرانی در محل شهرداری شاهرود درگفت وگو با خبرنگاران به میزان درآمد هشت میلیارد و 800 میلیون ریالی واحد نوسازی شهرداری شاهرود اشاره کرد و اظهار داشت: درآمد حاصله از این درآمد نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

شهردار شاهرود تصریح کرد: در جهت تکریم ارباب رجوع و تسریع در صدور پروانه ساختمانها و سایر امور مردم اقدامات مناسبی صورت گرفته که به روز رسانی بازدید از ساختمانها از جمله این موارد است.

وی به سرمایه گذاری 7/1میلیارد ریالی شهرداری در خرید دستگاهها، لوازم و تاسیسات برای تولید آسفالت با کیفیت تر اشاره کرد و گفت: شهروندان شاهرودی از این پس شاهد اجرای بیشتر و با کیفیت تر پروژه های روکش، لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر خواهند بود.

جیرانی از راه اندازی دستگاه های خریداری شده شهربازی شاهرود شامل فان فار، صندلی پرنده، ماشین تصادفی و ترن هوایی در نیمه نخست سال آینده نیز خبر داد و افزود: این دستگاهها با هزینه هشت میلیارد و 500 میلیون ریال خریداری شده و درحال نصب و راه اندازی هستند.

شهردار شاهرود بیان داشت: شهرداری اخیرا با اعتبار سه میلیارد ریال اقدام به خرید دستگاه تولید جدول و کفپوش پرسی برای تامین نیازهای عمرانی کرده که امیدواریم این واحد تولیدی نیز تا سال آینده راه اندازی شود.

وی در پایان همچنین از احداث پل روگذر و زیرگذر تقاطع کارخانه قند با 15 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که عملیات اجرایی آن تا اواخر سالجاری آغاز شود.