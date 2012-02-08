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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۲

جیرانی خبرداد :

رشد 90 درصدی آسفالت معابر در شاهرود

رشد 90 درصدی آسفالت معابر در شاهرود

شاهرود-خبرگزاری مهر: شهردار شاهرود با اشاره به اینکه 65 هزار تن آسفالت برای بهسازی معابر سطح شهر به مصرف رسیده است گفت: در این خصوص نسبت به مدت مشابه سال قبل 90 درصد رشد داشته ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جیرانی در محل شهرداری شاهرود درگفت وگو با خبرنگاران  به  میزان درآمد هشت میلیارد و 800 میلیون ریالی واحد نوسازی شهرداری شاهرود اشاره کرد و اظهار داشت: درآمد حاصله از این درآمد نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

شهردار شاهرود تصریح کرد: در جهت تکریم ارباب رجوع و تسریع در صدور پروانه ساختمانها و سایر امور مردم اقدامات مناسبی صورت گرفته که به روز رسانی بازدید از ساختمانها از جمله این موارد است.

وی به سرمایه گذاری 7/1میلیارد ریالی شهرداری در خرید دستگاهها، لوازم و تاسیسات برای تولید آسفالت با کیفیت تر اشاره کرد و گفت: شهروندان شاهرودی از این پس شاهد اجرای بیشتر و با کیفیت تر پروژه های روکش، لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر خواهند بود.

جیرانی از راه اندازی دستگاه های خریداری شده شهربازی شاهرود  شامل فان فار، صندلی پرنده، ماشین تصادفی و ترن هوایی در نیمه نخست سال آینده نیز خبر داد و افزود: این دستگاهها با هزینه هشت میلیارد و 500 میلیون ریال خریداری شده و درحال نصب و راه اندازی هستند.

شهردار شاهرود بیان داشت: شهرداری اخیرا با اعتبار سه میلیارد ریال اقدام به خرید دستگاه تولید جدول و کفپوش پرسی برای تامین نیازهای عمرانی کرده که امیدواریم این واحد تولیدی نیز تا سال آینده راه اندازی شود.

وی در پایان همچنین از احداث پل روگذر و زیرگذر تقاطع کارخانه قند با 15 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده خبر داد و اظهار امیدواری کرد که عملیات اجرایی آن تا اواخر سالجاری آغاز شود.

کد مطلب 1529693

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