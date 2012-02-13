دکتر کریج بارتالامه استاد دانشگاه ری دیمر کانادا در خصوص چالشهای هویتی اتحادیه اروپا و اینکه آیا هویتهای منطقه ای چالشی برای هویتهای ملی در این اتحادیه خواهد بود به خبرنگار مهر گفت: برای بحث در مورد تأثیرات نهادها و ساختارهای منطقه‌ای بر هویت ملی مایل هستم در ابتدا به چالشهای جهانی شدن بر هویتهای ملی اشاره‌ای داشته باشم.

وی افزود: باید توجه داشت که جهانی شدن پرسشهای جدی را متوجه هویتهای ملی کرده است. همچنین این پدیده پرسشها و چالشهای جدی را متوجه دولت ملتها کرده است.

وی تصریح کرد: در جهانی شدن شاهد این هستیم که نهادها و سازمانها می‌توانند دارایی خود را به سهولت به جاهای مختلف منتقل کنند. بر این اساس شهروندان و حکومتها کنترل کمتری بر کشورهای خود در این شرایط دارند.

بارتالامه تأکید کرد: همین شرایط را برای اتحادیه اروپا شاهد هستیم. اتحادیه نیز بر اعضای خود دارای نفوذ و کنترل است. این کنترل گاهی خارج از کنترل کشورهای عضو است. اخیراً من در سوئد بودم و در آنجا شاهد بودم که ضوابط و مقررات مربوط به کشاورزی که حدود 100 سال است در این کشور دارای قدمت است به وسیله ضوابط اعمالی از سوی اتحادیه اروپا تغییر خواهد کرد.

استاد دانشگاه ری دیمر کانادا تصریح کرد: تصور نمی‌کنم که هویت افراد صرفاً وابسته و متکی بر ملاحظات اقتصادی باشد. به این معنا که همگرایی اقتصادی منتج به همگرایی هویتی و فرهنگی نخواهد شد. هویت بخشی از فرهنگ است. اما فرهنگ دارای ابعاد و اجزای مهم دیگر نیز است.

وی یادآور شد: ترس و هراس این است که به نام رشد اقتصادی و نوع و شیوه‌ای خاص از رشد اقتصادی بخشهای مهم هویت مردم از بین برود. از سوی دیگر در حالی که اتحادیه اروپا نهادی اقتصادی بوده اما مشاهده اوضاع بد اقتصادی به طرز مسخره آمیزی این موضوع را زیر سؤال برده است و معلوم نیست اتحادیه برای چه به وجود آمده است!

وی افزود: بر این اساس این موضوع به ذهن متبادر می شود که نیاز جدی به این وجود دارد که یک بازنگری در مورد نقش اقتصاد در فرهنگ جوامع کنونی صورت گیرد.

استاد دانشگاه ری دیمر کانادا تصریح کرد: یکی از اقتصاددانان هلندی با نام "باب گودزوارد" کتابی با نام "فراسوی فقر و ثروت" به نگارش درآورده و در آن به میزان تأثیر اقتصاد بر فرهنگ توجه کرده است. بر این اساس اقتصاد و بازار به رغم نقش مهم نباید بر تمام امور فرهنگی سیطره و تسلط داشته باشند.

بارتالامه در پایان تأکید کرد: بر این اساس و برای تحقق این امر باید کشور به همه مسائل توجه داشته باشد و صرفاً توجه و تمرکزش بر رشد اقتصادی نباشد.