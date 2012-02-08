دستاوردهای دارویی ایران در دنیا بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شیبانی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از خط تولید نانو داروی ضد سرطان کشور در رشت افزود: داروی " دوکسوروبیسین لیپوزومال" بسیار حساس، راهبردی و بیش از پنج میلیون دلار ارز بری دارد.

وی اظهارداشت: ایجاد خط تولید نانو داروی ضد سرطان نمونه بارزی از سیاستهای دولت و وزارت بهداشت در امر حمایت از تولید داخلی است.

رئیس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران گفت: گرچه در دنیا دارو در تحریم و محدودیت قرار نمی گیرد اما متاسفانه دشمنان در ایجاد محدودیت دارویی علیه ایران از هیچ کوششی فرو گذار نکردند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد خط تولید دارودر کشور جدا از ارزش افزوده، اقتصادی و کاهش قیمت، شامل دسترسی فراوان محصول است، افزود: محصولات وارداتی مشکلات خاص خود را دارند.

شیبانی ادامه داد: از این پس داروی ضد سرطان " دوکسوروبیسین لیپوزومال" به قیمت یک سوم محصول وارداتی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و این یک مزیت اساسی است.

وی همچنین ارتباط بین صنعت و دانشگاه را از دیگر مزیتهای این دستاورد دانست و گفت: دارو یک صنعت مادر و کار بسیار مشکلی است.

رئیس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی با بیان اینکه قبل از انقلاب بحث دارو در ایران تجارت محور بود، افزود: در دوران طاغوت تولید دارو 25 درصد و واردات 75 درصد بود و توسعه صنعتی در کار نبود.

وی اظهارداشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدامات خوبی در صنعت دارو در قالب " نظام نوین دارویی " در کشور اتفاق افتاد.

شیبانی در ادامه با عنوان اینکه هم اکنون 96 درصد دارویی مورد نیاز جامعه در کشور تولید و تنها چهار درصد واردات انجام می شود، گفت: این چهار درصد هم اکنون از نظر ریالی و ارزی 30 تا 40 درصد سهم واردات دارو را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: قبل از انقلاب حتی یک قلم ماده اولیه دارویی در ایران تولید نمی شد در حال حاضر به طور میانگین 40 درصد مواد اولیه مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود.

ایران در سکوی اول و دوم تولید داروهای راهبردی در دنیا

رئیس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران هم اکنون در سکوی اول و دوم تولید داروهای راهبردی در دنیا قرار دارد، اظهارداشت: تولید کنندگان داروی " فاکتور هفت " به ترتیب دانمارک و ایران و داروی ضد سرطان " دوکسوروبیسین لیپوزومال " اولی آمریکا و دومی ایران است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 140 رقم دارو بیوتکنولوژی در دنیا تولید می شود که از این تعداد 25 قلم پر مصرف و گران است، از 25 قلم داروی پر مصرف 9 قلم در ایران در حال تولید است.

شیبانی همچنین بر لزوم برنامه ریزی و سرمایه گذاری در عرصه تولید داروهای گیاهی تاکید کرد وافزود: ایران از نظر منابع داروهای گیاهی بسیار غنی است.

وی اظهارداشت: متاسفانه با ورود داروهای جدید، داروهای گیاهی مظلوم واقع شده اند.

رئیس سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی گفت: رویکرد در صادرات دارو باید برون مرزی باشد تا زمانی که رویکرد به مصرف داخل است به لحاظ اقتصادی آسیب جدی خواهیم دید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گیلان و تبریزبعد از تهران به عنوان قطبهای مهم داروسازی در کشور تلقی می شود بر ضرورت ایجاد دانشکده داروسازی در رشت تاکید کرد.