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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۳:۳۱

ایمانی در گفتگو با مهر:

570 میلیارد تومان به بنگاههای زودبازده قزوین اختصاص یافت

570 میلیارد تومان به بنگاههای زودبازده قزوین اختصاص یافت

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از تخصیص 570 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای زودبازده در استان خبر داد.

علی ایمانی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: بنگاههای زودبازده از دستاوردهای دولت نهم و دهم است که توانسته در ایجاد اشتغال نقش مهمی ایفا کند.
 
وی گفت: در دولت نهم و دهم 570 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کوچک زودبازده در قزوین تخصیص یافته و با فعالیت بنگاههای زودبازده در استان بیش از40 هزار شغل ایجاد شده است.
 
ایمانی ایجاد و حمایت از مشاغل خانگی در مسیر بسترسازی اشتغال را از دیگر اقدامات دولت نهم عنوان کرد و افزود: توجه ویژه دولت به مشاغل خانگی موجب احیاء مشاغل سنتی و نظام استاد شاگردی شده است.
 
ایجاد 14 هزار شغل خانگی
 
این مسئول یادآورشد: در همین راستا 14 هزار نفر در استان قزوین برای مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند و تاکنون برای بیش از چهار هزار نفر مجوز پرداخت تسهیلات صادر شده است.
 
وی تصریح کرد: همچنین در مدت روی کار آمدن دولت نهم و دهم در زمینه اشتغال تعهدی موقعیت خوبی در استان کسب کرده ایم و هم اکنون نیز در وضعیت مناسبی در کشور قرار داریم.
 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در خصوص سهام عدالت کارگران بیان کرد:هم اکنون 42 هزار نفر از کارگران فصلی و ساختمانی برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده اند و حدود 37 هزار نفر از آنها به بانک معرفی شده و مراحل اداری خود را طی می کنند.
 
ایمانی گفت: در مرحله بعدی سهام سایر اقشار کارگری تخصیص خواهد یافت.
 
وی با اشاره به طرح مسکن مهر افزود: تاکنون با ثبت نام اولیه 92 هزار نفر در مسکن مهر، 53 هزار نفر واجد شرایط شناخته شده و 16هزار نفر در قالب تعاونی به سازمان مسکن معرفی شده اند.
 
این مسئول به اقدامات فرهنگی این اداره کل در قزوین نیز اشاره کرد و اظهارداشت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت دو سال متوالی با برگزاری یادواره شهدای کارگری و مسابقات قرآنی در زمینه فرهنگی گام های مثبتی برداشته است.
 
کد مطلب 1529706

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