570 میلیارد تومان به بنگاههای زودبازده قزوین اختصاص یافت

علی ایمانی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: بنگاههای زودبازده از دستاوردهای دولت نهم و دهم است که توانسته در ایجاد اشتغال نقش مهمی ایفا کند.

وی گفت: در دولت نهم و دهم 570 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کوچک زودبازده در قزوین تخصیص یافته و با فعالیت بنگاههای زودبازده در استان بیش از40 هزار شغل ایجاد شده است.

ایمانی ایجاد و حمایت از مشاغل خانگی در مسیر بسترسازی اشتغال را از دیگر اقدامات دولت نهم عنوان کرد و افزود: توجه ویژه دولت به مشاغل خانگی موجب احیاء مشاغل سنتی و نظام استاد شاگردی شده است.

ایجاد 14 هزار شغل خانگی

این مسئول یادآورشد: در همین راستا 14 هزار نفر در استان قزوین برای مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند و تاکنون برای بیش از چهار هزار نفر مجوز پرداخت تسهیلات صادر شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در مدت روی کار آمدن دولت نهم و دهم در زمینه اشتغال تعهدی موقعیت خوبی در استان کسب کرده ایم و هم اکنون نیز در وضعیت مناسبی در کشور قرار داریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در خصوص سهام عدالت کارگران بیان کرد:هم اکنون 42 هزار نفر از کارگران فصلی و ساختمانی برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده اند و حدود 37 هزار نفر از آنها به بانک معرفی شده و مراحل اداری خود را طی می کنند.

ایمانی گفت: در مرحله بعدی سهام سایر اقشار کارگری تخصیص خواهد یافت.

وی با اشاره به طرح مسکن مهر افزود: تاکنون با ثبت نام اولیه 92 هزار نفر در مسکن مهر، 53 هزار نفر واجد شرایط شناخته شده و 16هزار نفر در قالب تعاونی به سازمان مسکن معرفی شده اند.

این مسئول به اقدامات فرهنگی این اداره کل در قزوین نیز اشاره کرد و اظهارداشت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت دو سال متوالی با برگزاری یادواره شهدای کارگری و مسابقات قرآنی در زمینه فرهنگی گام های مثبتی برداشته است.

