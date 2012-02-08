به گزارش خبر‌گزاری مهر، کیومرث شهبازی در مراسم افتتاح واحد برق‌رسانی و سیستم مکانیز اسیون پروژه شهدای شیلات شهرستان قصر‌شیرین افزود: برای افتتاح این واحد برق‌رسانی مبلغی بیش از 14 میلیاردو 700میلیون ریال هزینه شده است‌.

مدیر کل شیلات استان کرمانشاه تاکید کرد: افتتاح این واحد به خاطر موقعیت گرمایی این شهرستان است که در فصل گرما و کم شدن آب رودخانه الوند میزان اکسیژن‌دهی آب پایین می‌آید که با فعال شدن دستگاه‌های حرارت میزان تولید ماهی در این پروژه به 1.5برابر می‌رسد.

شهبازی تصریح کرد: طول خط اصلی برق‌رسانی این پروژه 22کیلومتر و خطوط هوایی آن 5هزار متر است که 44 ترانس 100KW کار برق‌رسانی را انجام می‌دهد.

مدیر کل شیلات استان کرمانشاه تصریح کرد:60 مزرعه پرورش ماهی در فاز یک پروژه شهدای شیلات قصرشیرین افتتاح شد‌؛ این مزرعه به مساحت 60هکتار و با اعتبار بالغ بر 700میلیون ریال که توانایی تولید 26 تن ماهی را در سال دارد.

بهره برداری از 4 طرح عمرانی در سرپل ذهاب

فرماندار سرپل ذهاب این طرحها را شامل 22 هزار مترمربع روکش آسفالت و 21 هزار مترمربع زیرسازی، افتتاح فاز B گاز رسانی به مناطق شهری و یک دستگاه TBSبا 38 کیلومتر خط اجرا شده، بوده است که فاز A آن 100 درصد و فاز C آن نیز 50 درصد انجام شده است.

میرزا مراد پیرو افزود: افتتاح دو کارگاه آموزشی فنی و حرفه ای شامل کارگاه انرژی های نو و کارگاه صنایع چوب با ظرفیت پذیرش 200 هنرجو و 12 مربی در دو نوبت از دیگر طرحهایی خدماتی این شهرستان بوده که برای اجرای آنها در مجموع 10 میلیارد و 550 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

رزمایش پدافند غیرعامل قصرشیرین برگزار شد

رزمایش پدافند غیرعامل با حضور دانش آموزان و کادر آموزشی دبیرستان امام خمینی (ره) قصرشیرین و دستگاههای کمک رسان و امدادی و نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر برگزار شد.

مراسم نمادین این رزمایش در دبیرستان امام خمینی (ره) با به صدا درآمدن زنگ پدافند غیرعامل آغاز شد و سپس مانور پدافند غیرعامل و عملیات امداد و نجات با حضور نیروهای امدادگر و دانش اموزان این واحد آموزشی برگزار شد.

فرماندار قصرشیرین گفت: هدف از برگزاری این رزمایش آشنایی و نهادینه کردن مفهوم پدافند غیرعامل در بین عموم جامعه به ویژه دانش‌آموزان و معلمان است.

حسین پروین افزود: دفاع غیرعامل با مفهوم دفع تجاوز دشمن و کاستن از عوارض حملات احتمالی بدون استفاده از سلاح و ادوات نظامی یکی از منطقی ‌ترین و کم ‌هزینه ‌ترین روشهای مقابله با توطئه‌های دشمن است.

وی تاکید کرد: ایران اسلامی امروزه امن ترین کشور دنیاست و این مهم به برکت نظام جمهوری اسلامی و رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری حاصل شده است.

در پایان این رزمایش که با همکاری آموزش و پرورش، آتش نشانی و هلال احمر برگزار شد به دانش آموزان برگزیده مسابقه پدافند غیرعامل جوایزی اهدا شد.

بهره برداری از 4 طرح انتظامی و امنیتی در خسروی

مرزبان درجه یک و فرمانده هنگ مرزی قصرشیرین در مراسم بهره برداری از این طرحها گفت: این طرحها شامل دو برجک دیده بانی و دو برجک محل استقرار نیروهای هنگ مرزی است که در مجموع برای احداث آنها یک میلیارد و 880 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات مرزبانی هزینه شده است.

سرهنگ پاسدار رسول پرندین افزود: ایجاد امکانات مطلوب در مناطق مرزی می تواند به توسعه و ثبات امنیت در این مناطق کمک کند، مرزبانان باید به پیشرفته ترین امکانات برای دفاع از مرزهای کشور مجهز باشند.

افتتاح از 35 طرح کشاورزی در شهرستان سنقر

در دهه مبارک فجر با حضور فرماندار و سایر مسوولین 35 طرح کشاورزی و ساختمان جهاد کشاورزی شهر سطر با اعتبار 11 میلیارد و پانصد میلیون ریال در سنقروکلیایی به بهره برداری رسید.

غلامرضا حیدری در افتتاح یکی از این طرحها گفت: این پروژه ها شامل اجرای 25 طرح آبیاری تحت فشار در سطح 100 هکتار، اجرای کانال آبرسانی سنگی بتنی روستایی به طول 478 متر، اجرای خط انتقال آب کشاورزی چهار روستا به طول 11 کیلومتر، مرمت و بازسازی قنات سه روستا به طول یک هزار و 300 متر، احداث مرغداری 20 هزار قطعه ای و احداث ساختمان مرکز جهاد کشاورزی شهر سطر با 336 متر مربع زیربنا است.

وی تاکید کرد: همچنین امروز جشن انقلاب با حضور معاون فرماندار، مسئولین سایر ادارات و دانش آموزان در سرسرای ورزشی شهید قاسمی سنقر برگزار شد.

بهره برداری از 5 طرح عمرانی و کشاورزی در سومار

بخشدار سومار گفت: این طرحها شامل افتتاح پاسگاه تلخاب، دو برجک فتح و ابوغریب و بهره برداری از دو کانال آبیاری روستای ورگچ و دارویسعلی از توابع این بخش است.

شیرزاد صیدی با بیان اینکه برای احداث و اجرای این طرحها در مجموع هفت میلیارد و 461 میلیون ریال اعتبار هزینه شده، افزود: اجرای این طرحها گامی ارزشمند برای بازگشت رونق به این بخش مرزی است که بعد جنگ تحمیلی همچنان خالی از سکنه است و تنها در برخی روستاهای مردم سکونت دارند.

وی همچنین در خصوص دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی گفت: امنیت و آرامش امروز کشور و پیشرفتها و توسعه بخشها و به خصوص مناطق محروم و مرزی کشور را مرهون انقلاب اسلامی است.

صیدی به نقش مرزنشینان در حراست از مرزهای جمهوری اسلامی پرداخت و افزود: با توجه به اینکه کشور به برکت وجود ولایت فقیه و خادمان صدیق، امن ترین کشور جهان است لذا مرزها برای ما فرصتی است تا در سایه آن بتوانیم به رونق در بخش های مختلف برسیم.

بهره برداری از 10 طرح عمرانی در گیلانغرب

فرماندار گیلانغرب در مراسم بهره برداری از این طرحها گفت: در مجموع برای احداث، تجهیز و راه اندازی این طرحها هفت میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

اردشیر رستمی افزود: این طرحها شامل مجتمع آموزشی فنی و حرفه ای شهر سرمست با ظرفیت آموزش 32 کارآموز در روز در دو رشته کامپیوتر و خیاطی، احداث مسجد روستای کسان و آسفالت راه هشت روستای بهرام بگ، چشمه سفید روتوند، باسکله خانمیرزا، چشمه عیسی شیخ جبرئیل، تولک، زرور و انجیردرمیان بطول پنج کیلومتر بوده است.

