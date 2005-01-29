همكاري و تسهيلات ايران براي انتخابات عراق قابل تقدير است // مشاركت 85 درصد عراقيهاي مقيم ايران در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، دبير كل سوئدي اتحاديه جهاني بين المجالس در نشستي خبري با اشاره به خواست اين اتحاديه مبني بر بازگشت حاكميت به مردم عراق و خروج نيروهاي اشغالگر از اين كشور ،در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبني بر ارتباط طرح اتهامات از داخل عراق عليه ايران با همراهي ايران با روند انتخابات گفت : من ترجيح مي دهم كه در اين خصوص حدسي نزنم اما بايد بگويم با تمام مقامات عراقي صحبت كردم و همگي از مسوولان محترم ايران به خاطر برگزاري انتخابات و تسهيلات بسيار زيادي كه براي انتخابات فراهم آورده اند كمال تشكر و قدرداني را بعمل مي آورند.



وي كمبود حوزه هاي راي گيري را نسبت به واجدان شرايط از مشكلات برگزاري اين انتخابات در ايران خواند .



اين ديپلمات درپاسخ به اين سؤال كه "خروج نيروهاي اشغالگر را بعد از انتخابات چگونه تضمين مي كنيد؟"گفت: زماني كه كشور عراق اشغال شد سازمان ما در حال برگزاري كنفرانس بزرگي بود و با اشغال عراق موضوع كنفرانس دگرگون شد و كاملاً معطوف به عراق گشت و در آن كنفرانس تمامي گروهها از 41 پارلمان جهان خواستار خروج نيروهاي اشغالگر شدند.



وي با اشاره به پيگيري بيانيه اين كنفرانس افزود : براي حصول به اين نظر، مردم عراق براي يافتن حاكميت ملي خود اول بايد در انتخابات شركت كرده، سازمانهاي ملي محكمي را پايه گذاري كنند و اين مساله يك شبه امكان پذير نيست اما قدم اول را بايد به نحوي برداريم كه برگزاري انتخابات قدم اول است و ما به مردم عراق مانند آنگونه كه به مردم افغانستان و ساير جاها كمك كرديم كمك خواهيم كرد.



بنا بر اين گزارش محسن يحيوي مديركل اتحاديه بين المجالس ايران انتخابات عراق را فرصتي مغتنم براي حاكميت مردم اين كشور بر سرنوشت خويش خواند و با اشاره به نظارت اتحاديه بين المجالس بر اين انتخابات اعلام كرد در ايران از 70 هزار نفر واجدشرايط شركت كننده در انتخابات عراق 61 هزار نفر در اين امر شركت كردند و اين آمار بيانگر مشاركت 85 درصدي عراقيهاي مقيم ايران در انتخابات است .



وي ياد آور شد درصد مشاركت مهاجران عراقي درسايركشورها 20 درصد اعلام شده است .

يحيوي با اشاره به بازديدش از برگزاري انتخابات عراق در شهر هاي تهران و قم ومشهد ، حضور مردم را چشمگير و منظم خواند .