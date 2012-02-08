به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ احمد بدرالدین حسون امروز در بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی گفت: موضوع تقریب در ذهن و عمل امام خمینی(ره) شکل گرفت.

وی با اشاره به شخصیت امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: دشمنان گمان نمی کردند که شخص سالخورده ای بتواند این چنین کاری کند فرزند او را کشتند و خودش را تبعید کردند اما او با ایمان خود به کشورش بازگشت.

مفتی اعظم سوریه در ادامه با بیان اینکه دشمنان تلاش می کنند بهار عربی فعلی در کشورهای مصر، تونس، لیبی، بحرین و یمن و حتی سوریه بهاری باشد که مردم همدیگر را بکشند ، تصریح کرد: آنها تلاش می کنند با تزریق سلاح با پول خود مردم کشورهای عربی به اختلافات دامن بزنند و آنها را با پول خودشان بکشند و اختلافات طائفه ای بوجود آورند.

حسون یادآور شد: این گونه نشست ها و کنفرانس ها می توانند در ایجاد وحدت و همدلی بسیار موثر باشد لذا تقریب مذاهب تنها برگزاری کنفرانس نیست ما باید منابر و رسانه ها را به فعل فرهنگی واحد تبدیل کنیم.

وی همچنین با اشاره به جایگاه قدس در میان مسلمانان افزود: قدس شریف در قلب مسلمین جای دارد و جمهوری اسلامی ایران به خاطر دفاع و حمایت از جایگاه قدس شریف تحت فشار، تهدید و تحریم است.

مفتی اعظم سوریه همچنین خطاب به کشورهای اسلامی گفت: بیایید بار دیگر در حمایت از ایران که ما در پناه آن هستیم از کشوری که ما را همچون فرزند در آغوش گرفته حمایت کنیم.

همچنین مولوی اسحاق مدنی نیز در ادامه گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران راه را برای پیاده شدن یک حکومت اسلامی در جهان باز کرده است.

مشاور رئیس جمهور در امور اهل سنت افزود: انقلاب اسلامی ایران نشان داده است که اسلام در قرن کنونی که با همه فشارها، تحریم ها و همه موانعی که بر سر راهش گذاشته اند می تواند به اهداف خود برسد همان طور که در طول این سی و سه سال توانسته ایم این را ثابت کنیم.

وی افزود: بیداری کنونی کشورهای اسلامی خون بهای هزاران مسلمان، عالم، دانشمند و شخصیتهای عرب و غیر عرب هست و همه هتک حرمتها، تبعیدها و زجرهایی است که در این راه کشیده شده است و این بیداری با همه سختی ها به دست ما رسیده است البته در مقابل اسلام و برای اسلام این زجرها بسیار کم و ناچیز است.

اسحاق مدنی ادامه داد: باید بسیار هوشیار و آگاه بود و نگذاشت دشمنی را که از در بیرون کرده ایم از پنجره وارد شود. چرا که جبران آن بسیار سخت است. باید از این فرصت به نفع اسلام استفاده کنیم و به جایگاهی برسیم که در شأن امت اسلامی است.