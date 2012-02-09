عبدالرضا کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در راستای نجات دلفین هایی که به دلایل مختلف در سواحل به گل می نشینند پیش نویس دستورالعمل امداد و نجات دلفین ها و کوسه های خلیج فارس و دریای عمان تدوین شد.

به گفته وی، این پیش نویس پس از نهایی شدن حداقل در یکصد هزار نسخه چاپ و دراختیار جوامع محلی قرار خواهد گرفت تا در زمان مشاهده دلفین های به گل نشسته در سواحل بتوان از اقدامات مردمی استفاده بهینه کرد.

معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست ، این دستورالعمل دو قسمت مجزا دارد که یک بخش آن بسیارعامیانه است برای مردم عادی و جوامع محلی تدوین شده و بخش دیگر آن ویژه کارشناسان و متخصصان است.

کرباسی اظهار داشت: همه ساله به دلیل فعالیت های شیلاتی و رفتار بسیار بد ماهیگیران صنعتی و در رأس آن سازمان شیلات تعداد قابل توجهی ازدلفین ها در تور ماهیگیران گیر می افتند.

وی افزود: ازآنجایی که حضور دلفین ها نشان دهنده حضور تن ماهیان در یک مکان است بنابراین صیادان از این نشانه استفاده کرده و بدون توجه به حضور دلفین ها با ضربات محکم تور درآن ناحیه موجب تلف شدن آنی و یا گیج شدن دلفین ها و به گل نشستن آنها می شوند.

معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست در ادامه گفت: هنگامی که یک دلفین صدمه می بینید با ایجاد صدا های خاص تعداد زیادی از دلفین ها را به سمت خود می کشاند که هین امر گاهی منجر به گل نشستن دسته جمعی دلفین ها می شود.

کرباسی در خصوص گونه دلفین تلف شده در سواحل بوشهر توسط صیادان گفت: این گونه از نوع بینی بطری با طول بدنی معادل 234 سانتیمتر است و اگر چه در ظاهر سالم است و لی علت مرگ آن ضربه وارده به جمجمه توسط ماهیگیران شیلات است.

وی افزود: البته در سال جاری با توجه به آموزش هایی که توسط سازمان محیط زیست داده شده تلفات این گونه بیش از 2 ، 3 مورد نبوده و در بسیاری مواقع با کمک های اولیه جوامع محلی توانسته اند دلفین های آسیب دبده را نجات دهند.

