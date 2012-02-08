به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه در آیینی با حضور استاندار بوشهر و مسئولان شهرستان دیر چند طرح عمرانی و زیرساختی شامل اورژانس جاده‌ای درود احمد و طرح بند سنگی ملاتی دره زندان بردخون مجموعا با اعتبار 9 میلیارد به بهره‌برداری رسید.

همچنین کلاس‌های هوشمند بردخون نیز با اعتباری بیش از 30 میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: دهه فجر مقطع مهمی از تاریخ انقلاب است و تبیین دستاوردهای انقلاب برای نسل امروز لازم است.

محمدحسین جهانبخش افزود: دولت نهم و دهم در راستای محرومیت‌زدایی اهتمام ویژه‌ای دارد و بویژه در مناطق روستایی شاهد اقدامات مهم و ارزنده دولت هستیم.

وی با تاکید بر لزوم حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند گفت: حضور باشکوه مردم در این عرصه‌ها دشمنان را ناامید می‌کند و اطمینان داریم که مردم حضوری درخشان خواهند داشت.

استاندار بوشهر یادآور شد: دشمنان برای تضعیف نظام اسلامی از تمام توان خود بهره برده‌اند که بصیرت و هوشیاری مردم توطئه دشمنان را خنثی کرده است.

امام جمعه دیر نیز اظهار داشت: نظام اسلامی خدمات زیادی به مردم ارائه کرده و شاهد رضایت‌مندی مردم از این خدمات هستیم.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی افزود: انتخابات مجلس نهم مسئله مهمی است و امیدوار هستیم بار دیگر شاهد حضور بی‌نظیر و دشمن‌شکن مردم در این انتخابات باشیم.