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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

عضو اخوان مطرح کرد؛

دیدگاه اسلامگراها درباره روابط مصر و آمریکا و اولویتهای سیاست خارجی

دیدگاه اسلامگراها درباره روابط مصر و آمریکا و اولویتهای سیاست خارجی

سخنگوی رسمی گروه اخوان المسلمین مصر ضمن تاکید بر ضرورت رعایت اصل احترام متقابل در روابط مصر با آمریکا خواستار پرهیز از سرسپردگی در برابر کاخ سفید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمود غزلان" گفت : مفهوم ایجاد کشور اسلامی، مطابق آنچه در قرون وسطی در کشورهای اروپایی رخ می داد نیست.

وی افزود: احزاب اسلامی در مصر الهی نیستند، بلکه گروهی از بشر هستند که مرتکب اشتباه می شوند و دیدگاههای خود را با توجه به تمایلات مردم مصر تغییر می دهند.

غزلان با اشاره به معرفی نکردن نامزدی از سوی اخوان المسلمین برای انتخابات ریاست جمهوری مصر تاکید کرد: مصر با چالشهای فراوانی روبرو است که این چالشها به محض پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده که قرار است در آوریل برگزار شود پایان نخواهد یافت.

وی افزود: به دست آوردن اکثریت پارلمانی در مصر دستاورد بزرگی است به ویژه اینکه گروه اخوان المسلمین از زمان استعمار انگلیس مبارزات خود را شروع کرده است.

غزلان بیان کرد: حفظ روابط مصر و آمریکا اولویت مهم حزب و گروه اخوان المسلمین است و این رابطه باید بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک باشد و کمکهای آمریکا به مصر نباید عاملی برای سرسپردگی باشد.

وی در تشریح اولویتهای رابطه مصر با دیگر کشورها افزود: اولویت نخست مصر کشورهای عربی و اسلامی، سپس کشورهای آفریقایی و در حال توسعه و در نهایت کشورهای غربی است.

کد مطلب 1529728

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