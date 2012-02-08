دیدگاه اسلامگراها درباره روابط مصر و آمریکا و اولویتهای سیاست خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمود غزلان" گفت : مفهوم ایجاد کشور اسلامی، مطابق آنچه در قرون وسطی در کشورهای اروپایی رخ می داد نیست.

وی افزود: احزاب اسلامی در مصر الهی نیستند، بلکه گروهی از بشر هستند که مرتکب اشتباه می شوند و دیدگاههای خود را با توجه به تمایلات مردم مصر تغییر می دهند.

غزلان با اشاره به معرفی نکردن نامزدی از سوی اخوان المسلمین برای انتخابات ریاست جمهوری مصر تاکید کرد: مصر با چالشهای فراوانی روبرو است که این چالشها به محض پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده که قرار است در آوریل برگزار شود پایان نخواهد یافت.

وی افزود: به دست آوردن اکثریت پارلمانی در مصر دستاورد بزرگی است به ویژه اینکه گروه اخوان المسلمین از زمان استعمار انگلیس مبارزات خود را شروع کرده است.

غزلان بیان کرد: حفظ روابط مصر و آمریکا اولویت مهم حزب و گروه اخوان المسلمین است و این رابطه باید بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک باشد و کمکهای آمریکا به مصر نباید عاملی برای سرسپردگی باشد.

وی در تشریح اولویتهای رابطه مصر با دیگر کشورها افزود: اولویت نخست مصر کشورهای عربی و اسلامی، سپس کشورهای آفریقایی و در حال توسعه و در نهایت کشورهای غربی است.