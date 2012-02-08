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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۰۶

تغییر رئیس جمهوری مالدیو؛

محمد نشید : خطر کودتا مرا وادار به استعفا کرد/ محاکمه برخی از سران حزب حاکم

محمد نشید : خطر کودتا مرا وادار به استعفا کرد/ محاکمه برخی از سران حزب حاکم

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: "محمد نشید" رئیس جمهور مستعفی مالدیوگفت که تحت فشارافسران پلیس و ارتش که از حمایت "محمد وحید حسن" معاون رئیس جمهوری برخوردار بودند مجبور به کناره گیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه های مالدیو، "محمد وحید حسن" که ریاست جمهوری مالدیو را بر عهده گرفته، اظهارات رئیس جمهوری مستعفی در مورد برنامه ریزی برای کودتا را تکذیب کرده و گفته است که به دموکراسی متعهد است .

در پی نا آرامیهای اخیر در مالدیو، محمد وحید حسن معاون رئیس جمهوری جایگزین محمد نشید رییس جمهور سابق مالدیو شد.

سخنگوی حزب مخالف مالدیو در این زمینه گفت: به دنبال استعفای محمد نشید، مطابق قانون اساسی محمد وحید تا برگزاری انتخابات آینده رییس جمهور مالدیو است.

"محمد مالچ جمال"  در خصوص دامنه تغییرات در قدرت این کشور افزود: به زودی رئیس پلیس و رئیس جدید ارتش مالدیو معرفی و برخی از سران حزب حاکم نیز دستگیر می شوند.

به دنبال دستور اخیر محمد نشید مبنی بر دستگیری قاضی دادگاه عالی جنایی مالدیو، این کشور دچار نا آرامیها و اعتصابات خشونت باری شد که در پی آن محمد نشید روز سه شنبه با قرائت بیانیه ای در تلویزیون استعفای خود را اعلام و قدرت را به مخالفانش واگذار کرد.
 

کد مطلب 1529729

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