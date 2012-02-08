حسینی: سرانه مطالعه در دنیا پایین آمده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و نهمین جایزه کتاب سال و نوزدهمین جایزه کتاب جمهوری اسلامی ایران، عصر امروز چهارشنبه 19 بهمن با حضور محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد، محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، سید محمود دعایی مدیرمسئول موسسه اطلاعات، نویسندگان و چهره‌های فرهنگی کشور در تالار وحدت برگزار شد.

حسینی در این برنامه گفت:‌ آیاتی که در ابتدای برنامه تلاوت شد، درباره کتاب بود. اما نه کتاب معمولی، بلکه مقصود کتاب آفاق و انفس بود. خداوند در قرآن مردم را به خواندن، نوشتن و اندیشیدن ترغیب و تشویق می‌کند. مردی انصاری به خدمت پیامبر(ص) رسید و گفت من از سخنان شما سرمست می‌شوم اما وقتی می‌خواهم ‌آن‌ها را به زبان بیاورم، فراموششان می‌کنم. پیامبر(ص) به او فرمودند: از دستت کمک بگیر! یعنی این که عبارات را بنویس و ثبت کن.

وی افزود: ائمه هم چنین روشی را توصیه می‌کردند و شاگردانشان همیشه در محضرشان دست به قلم و مشغول به نگارش بودند. امامان معصوم نیز پیروان خود را دائما به نوشتن و اندیشیدن تشویق می‌کردند. پیامبر(ص) می‌گوید اگر مومنی بمیرد در حالی که تنها یک برگه و ورقه‌ تولید علم داشته باشد، همان یک برگ حائل میان او و آتش خواهد شد.

وزیر ارشاد در سخنانش گفت: شخصیتی مانند آیت‌الله بروجردی به یکی از علما گفته بود، من حتی یک ساعت از عمرم را هم به بطالت نگذرانده‌ام. چون ایشان همیشه مشغول مطالعه و نوشتن مطلب بود. امام خمینی(ره) هم روزی که آقا مصطفی فرزندش به شهادت رسید، با وجود علاقه‌ای که به او داشت، میزان مشخص مطالعه روزانه خود را تعطیل نکرد. می‌خواهم اشاره کنم که چنین شخصیت‌هایی نشان‌دهنده راه برای ما هستند.

حسینی گفت: امروز با به وجود آمدن فضای مجازی و کتابخانه‌های دیجیتال، بحث‌های جدیدی بر سر راه ما به وجود آمده است و باید توجه کنیم که این مباحث می‌توانند برای ما فرصت باشند تا پیاممان را به دنیا منتقل کنیم. در این برنامه جا دارد که به این نکته هم اشاره کنم که سرانه مطالعه در دنیا پایین آمده است. یعنی این موضوع فقط در ایران وجود ندارد. در دیگر کشورهای دنیا هم بیشتر جوانان در اینترنت مشغول چت و کارهای دیگر هستند. انگلستان در این زمینه، در طبقه‌بندی جهانی از رده هفدهم به رده سی و پنجم سقوط کرده است.

وی در ادامه گفت: 18 هزار کودک انگلیسی مورد بررسی قرار گرفتند و 13 درصد از آن‌ها گفتند که در یک ماه حتی فرصت نکردیم یک کتاب را باز کنیم. یک پنجم این جمعیت گفته‌اند که حتی یک کتاب هم در عمرمان هدیه نگرفته‌ایم و یک هشتم هم گفته‌اند ما در عمرمان هرگز وارد یک کتابفروشی نشده‌ایم. 7 درصد این جامعه آماری هم تا به حال کتاب ندیده‌اند.