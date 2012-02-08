دعوت از مردم خراسان شمالی برای شرکت در راهپیمایی 22بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور بیانیه ای با تبریک میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) و میلاد با سعادت امام جعفر صادق (ع) و تقارن آن با سی سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، 22 بهمن را نقطه عطف استقلال ایران اسلامی در پرتو نهضت حسینی و رهبری حضرت امام خمینی (ره) خواند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هیمنه استکبار را درهم پیچید و پرچم حاکمیت نظام اسلامی را به اهتزاز در آمدو اینک پس از گذشت سی و سه سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، علیرغم توطئه های دشمنان نظام اسلامی موجی از بیداری اسلامی سراسر جهان را فراگرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: جامعه فرهنگی ، هنری خراسان شمالی با حضور حماسی و آگاهانه خود در روز ۲۲ بهمن ، با فریاد " هیهات منا الذله " و با ایمان ، اقتدار ، ثبات و اتکاء به قدرت لایزال الهی در صحنه دفاع از ارزشهای معنوی نظام حضور می یابند و با آرمان های پر افتخاربنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "مدظله العالی" تجدید میثاق می کنند.

قرن تجدید حیات اسلام وبیداری اسلامی



حزب موتلفه اسلامی دفتر خراسان شمالی نیز با صدور بیانیه ای مردم را به شرکت گسترده در راهپیمایی مردمی یوم الله 22 بهمن دعوت کرد.



در بخشی از این بیانیه آمده است: قرن ما یمن قیام الهی امام خمینی ( ره ) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قرن مجد و عظمت اسلام و مسلمین و قرن تجدید حیات اسلام و بیداری اسلامی شد.



حزب موتلفه خراسان شمالی در ادامه با بیان این مطلب که حضرت امام ( ره ) موفق شد حکومت انقلابی ملت ایران را بر اساس اسلام ناب محمدی( ص ) بنا و از آن پاسداری کند آورده است: اکنون این امانت الهی در دست خلف صالح او حضرت آیت الله امام خامنه ای است و برماست که در پاسداری و حفظ دستاوردهای این نظام الهی به رهنمودهای مقام عظمای ولایت لبیک گفته و در سپردن این انقلاب به صاحب اصلی آن امام زمان ( عج) یاری اش دهیم .



در بخش پایانی این بیانیه از مردم دعوت شده است تا با حضور آگاهانه و با بصیرت بالای سیاسی و شعور دینی و شور انقلابی در راهپیمایی 22 بهمن شرکت و ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام(ره) و انقلاب ومقام معظم رهبری، از همه بدخواهان انقلاب به خصوص آمریکای جنایتکار و رژیم اشغالگر قدس اعلام انزجار نمایند.

22 بهمن تجدید میثاق با آرمانهای امام (ره) و انقلاب



اداره کل آموزش فنی و حرفه ای نیز با صدور بیانیه ای پیروزی انقلاب اسلامی را مدیون وحدت امت اسلامی و به ثمر نشستن خون مطهر شهدای این انقلاب را در سایه یکپارچگی ملت ایران اسلامی حول محور ولایت فقیه و رهبری های خردمندانه فرزانه و حکیم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دانسته و ضمن تبریک سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت هفته وحدت از مردم استان دعوت کرده است تا با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی 22 بهمن ماه و با تجدید عهد و میثاق با آرمانهای امام راحل(ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای، همراهی و پشتیبانی خود را از اسلام و انقلاب اسلامی اعلام داشته و ضمن ناکام گذاشتن مستکبرین عالم و سرسپردگان داخلی و خارجی آن از دستاوردهای ارزشمند انقلاب صیانت و حفاظت کنند.

