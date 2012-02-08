به گزارش خبرنگار مهر، حسین باشی‌زادگان عصر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های آبیاری منطقه آبپخش اظهار داشت: شهرستان دشتستان یکی از بزرگترنی قطب‌های کشاورزی استان بوشهر است که هممواره مورد توجه شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر قرار داشته است.

وی با اشاره به داشتن رودخانه‌های فصلی و دائمی ، بندهای انحرافی و سد مخزنی و موقعیت خاص جغرافیایی از ظرفیت‌های مناسب برای کشاورزی در این منطقه است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر به پیشرفت‌های بزرگ کشاورزی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت حاصل شده در عرصه کشاورزی با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

وی در رابطه با پوشش بتنی کانال سید ناصری آب‌پخش نیز اظهار داشت: این پروژه خواسته 70 ساله کشاورزان و باغداران آبپخشی است که با تلاش‌ و پیگیری مستمر شرکت آب‌منطقه‌ای استان و شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان بوشهر شاهد عملیات کلنگ‌زنی و آغاز مرحله عملیاتی پوشش بتنی این کانال آبیاری در این روز مبارک از دهه فجر هستیم.

باشی‌زادگان با اشاره به خصوصیات این پروژه نیز گفت: طول این کانال آبیاری بیش از 2 هزار و 400 متر می‌باشد و بالغ بر 27 هزار اصله نخل را تحت پوشش قرار داده است.

وی از کشاورزان خواست تا با مصرف بهینه آب با این شرکت همکاری لازم را داشته باشند و به رسیدن آب یه دیگر کشاورزان کمک کنند.

باشی زادگان ادامه داد: اهمیت اقتصادی منابع آبی در امر کشاورزی تمامی مسئولان استان را بر آن داشته که در راستای بهره‌برداری مطلوب از شبکه‌های آبیاری و حفظ و نگهداری از این منابع ارزشمند کوشا باشند و پوشش بتنی کانال‌های آبیاری از جمله مسائلی است که افزایش راندمان انتقال آب و جلوگیری از هدررفت منابع آبی را به دنبال دارد.