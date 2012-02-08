ژنرال مارتین دمپسی این هفته به قاهره می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا با اعلام این مطلب مدعی برنامه ریزی برای این سفر از مدتها قبل خبر داد.

بر این اساس ژنرال "مارتین دمپسی" طی روزهای آینده راهی مصر خواهد شد تا با مقامات این کشور درباره مسائل مورد علاقه طرفین و چشم اندازهای پیش رو برای همکاری گفتگو کند.

این در حالی است که دستگیری و احتمال محاکمه شماری از فعالان آمریکایی در قاهره سبب واکنش مقامات واشنگتن شده است.

در همین حال انتظار می رود سفر دمپسی سبب تجدید نظر دستگاه قضایی مصر برای محاکمه افرادی که به عنوان اعضای سازمانهای غیردولتی در این کشور فعالیت می کردند، شده و به تنشهای به وجود آمده میان قاهره و واشنگتن پایان دهد.

روز گذشته نیز دولت آمریکا هشدار داد در صورت محاکمه شهروندان این کشور در قاهره کمکهای نظامی خود به مصر را قطع خواهد کرد.

بنا بر اعلام رسانه های مصری دستگاه قضایی این کشور حدود 40 کارمند سازمانهای غربی را به علت فعالیت غیرمجاز در قاهره بازداشت کرده است.