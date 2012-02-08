آمریکا مسئول بحران سوریه است/پول و سلاح ابزار دموکراسی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "محمود رضا سجادی" گفت : آمریکا با پول و سلاح می خواهد در سوریه دموکراسی مورد نظر خود را برقرار کند.

وی افزود: آمریکا مسئول بحران سوریه است و از شورای امنیت به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد خود سوء استفاده و با این اقداماتش وجهه شورای امنیت را خدشه دار می کند.

سجادی بیان کرد: در کنار آمریکا، کشورهایی علیه سوریه موضع گرفته اند که دموکراسی در آنها جایی ندارد و انتخاباتی در آن کشورها برگزار نشده است.

سفیر ایران در روسیه تاکید کرد: روسیه ثابت کرد که دنیا تک قطبی نیست و اراده آمریکا حرف اول را نمی زند و استقبالی که از وزیر امور خارجه روسیه به عمل آمد نشان دهنده حمایت مردم سوریه از موضع روسیه بود.

سجادی گفت : دخالت نظامی در سوریه بعید است، زیرا حکومت سوریه به اصلاحات ادامه داده است و روسیه و چین نیز موضع متوازن و برابر اختیار کرده اند.