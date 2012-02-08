20 درصد استادان درس آشنایی بادفاع مقدس از سرداران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سوداگر عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی استادان درس آشنایی با دفاع مقدس گفت: 700 استاد دوره های مدرسی این درس را گذرانده اند و گواهی تدریس دارند.

وی افزود: جمع کسانی که این دوره ها را گذرانده اند یک هزار و 600 نفر است که باقی مانده آنان در حال دریافت مدرک طی دوره هستند.

وی اظهار داشت: اساتید این درس باید دوره چهار روزه توانمند سازی را گذرانده باشند تا هم زبانی و اطلاع از همه زوایای جنگ حاصل شود.

سوداگر اذعان داشت: 80 هزار دانشجو این درس را بصورت اختیاری گذرانده اند و هر ترم به نسبت ترم قبل 50 درصد افزایش دانشجو داشته ایم.

وی ادامه داد: 82 درصد از این تعداد دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی و 18 درصد باقی مانده از دانشگاههای دولتی، پیام نورو علمی کاربردی بوده اند.

وی با بیان اینکه 28 نفر از اساتید این درس از بانوان هستند یادآور شد: در ترمی که این درس ارائه شده است اثربخشی خاص و عام ان دیده شده است.

رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس اضافه کرد: تا قبل از ارائه این درس نگاه دانشگاه به حوزه دفاع مقدس نگاهی ضعیف و متاثر از فیلم ها و کتابها بود ولی در حال حاضر به این موضوع رسیده اند کهدفاع مقدس مفاهیم علمی و کاربردی دارد که تا کنون به آن پرداخته نشده است.

وی بیان داشت: در آینده ای نزدیک ابلاغیه 4 رشته ادبیات، مهندسی، جغرافی و تاریخ در این حوزه نیز به دانشگاههای سراسر کشور ارسال خواهد شد.

سوداگر در ادامه گفت: دانشگاههای ایران استاد محور است اما اساتیتی نیز بر اساس سرفصل ها منبع معرفی می کنند و نمی توانند سرفصل ها را تغییر دهند.

وی تصریح کرد: زمان، تعداد واحد در این درس کم و محتوا گسترده است و این دو واحد بیشتر برای خود شناسی، داشنگاه شناسی و شناساندن خود به دانشگاه بوده است.

وی افزود: فضای دانشگاهها آماده است و جا دارد در کاروانهای نور نیز از این اساتید استفاده شود.