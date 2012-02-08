اثار جنگ را تنها نبایددر جنوب و غرب کشور دید

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی اساتید درس آشنایی با دفاع مقدس افزود: اثر دفاع مقدس در جامعه باید به عنوان فرهنگ بسیجی مورد تحقیق و پژوهش قرار بگیرد.

فرمانده سپاه نینوا گلستان و مدرس دانشگاه گفت: تهیه نرم افزاری برای درس آشنایی با دفاع مقدس به فهم و درک هر چه بیشتر این درس کمک خوبی خواهد کرد.

سردار محمد حسن بابایی گفت: متون درسی اگر بصورت متمرکز ارائه شود بهتر است.

وی با تاکید بر حساس بودن تدریس این درس گفت: کیفیت درس را نباید فدای تعداد دانشجویان کنیم.، اساتید باید از سوی بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس شناسایی شوند.

امیر منصور خمری فرمانده لشگر 30 پیاده گرگان نیز در این نشست گفت: اقتدار ملی و اقتدار علمی باید ترکیب شود و اساتید نیز به تناسب آموزش بییند.