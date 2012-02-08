پافشاری در برابر فشارهای غرب/ ناآرامی ها به قاهره بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "کمال الجنزوری" نخست وزیر مصر گفت : ما از موضع خود درباره کمکهای خارجی به برخی سازمانهای مدنی دست بر نمی داریم و خواهان اجرای قوی قانون هستیم.

وی افزود: همگان باید بدانند که مصر ستون فقرات منطقه است و فروپاشی آن مساوی سقوط کل منطقه است، اما غربی ها فشار زیادی را بر مصر به خاطر اصرار بر حقش وارد کرده اند.

از سوی دیگر "محمد بدیع" رهبر گروه اخوان المسلمین مصر گفت : اخوان المسلمین تاکنون موضع خود در حمایت از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری مصر را مشخص نکرده است.

وی افزود: اخوان المسلمین ترجیح می دهد که نظام ریاستی و پارلمانی در مصر وجود داشته باشد و اخوان المسلمین نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری مصر ندارد.

از سوی دیگر کمیسیون دفاع و امنیت ملی پارلمان مصر خواستار تدابیر ویژه امنیتی در فرودگاه قاهره در روز یازده فوریه که قرار است شورش مدنی رخ دهد، شد.

خبر دیگر اینکه برخی منابع از دیدار قریب الوقوع مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با رهبران شورای عالی نظامی به منظور جلوگیری از محاکمه فعالان آمریکایی که ممنوع الخروج شده اند خبر دادند.

از سوی دیگر، "حسین طنطاوی" رئیس شورای نظامی مصر با "احمد ابراهیم الطاهر" رئیس مجلس سودان دیدار کرد. الطاهر در این دیدار ابراز امیدواری کرد که تحولات دموکراتیک مصر کامل شود.

این در حالی است که درگیری ها در اطراف وزارت کشور مصر پس از دو روز آرامش امروز مجددا از سر گرفته شد. این درگیری ها میان اهالی منطقه عابدین و تظاهرات کنندگان رخ داد که طی آن تعدادی زخمی شدند.