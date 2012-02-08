تمسک به قرآن زمینه وحدت مستمر را جامعه به وجود آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری بعد از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از نفرات برتر قرآنی مسابقه استانی سفینه النجاه اعلام کرد: قرآن یکی از برکات الهی است که توسط پیامبر به جامعه بشریت هدیه داده شده است که تمسک به آیات این کتاب آسمانی زمینه وحدت هر چه بهتر را سطح جامعه به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه قرآن در زمینه های مختلف اساس و زمینه را برای تحول در جامعه ایجاد کرده است، افزود: وحدت ایجاد شده در بین مسلمانان با قرآن تقویت می شود و قرآن زمینه ساز ایجاد وحدت مستمر در بین مسلمان کشورهای اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه قرآن شخصیت های حماسی زیادی را ساخته است، افزود: آیات الهی دارای اثرگذاری و تاثیر زیادی در ابعاد مختلف است و افراد با خواندن آن دارای افکاری روشن می شوند و به همین دلیل باید در راستای گسترش آموزه های دینی در جامعه تلاش کرد.

حجت الاسلام صفی یاری استواری و اعتقاد زیاد را از نتایج عمل به آیات الهی دانست و بیان کرد: تکمیل علم و گسترش دانش در بهره گیری از قرآن و آیات آن امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران و شخصیت های انقلابی آن هدایت شده آیات الهی بودند، افزود: بنیانگذار نهضت الهی انقلاب اسلامی ایران در جریان یک انقلاب قرآنی فعالیت خود را آغاز کرد و تمام ارکان این نظام و انقلاب در فضای قرآنی پرورش یافته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان مفسر و حافظ قرآن بودن مقام معظم رهبری را یک افتخار بزرگ برای کشور اسلامی ایران دانست و بیان کرد: چارچوب نظام براساس قرآن است و دفع و رفع فتنه های ضدانقلابی به وسیله تمسک جستن به آیات الهی و سنت و سیره پیامبر (ص) صراط مستقیم مسلمانان است.

حجت الاسلام صفی یاری در پایان اظهار داشت: وجه مشترک مسلمانان قرآن است که هدایتگر مسلمانان در تمام جهان است و باید برای ترویج این مولفه اصلی در راستای وحدت در جامعه برنامه ریزی کرد.

در ادامه این مراسم از نفرات برتر مسابقه قرآنی سفینه النجاه تقدیر و تجلیل شد.