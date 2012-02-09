اولویت 4گام مهم در تحول اداری / 18 دستگاه گلستان ارزیابی نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر چهارشنبه در جمع مسئولان استان افزود: در وهله اول همه دستگاهها باید مورد ارزیابی قرار بگیرند و 18 دستگاهی که امسال ارزیابی نشدند و پای کار نیامدند، اگر در ارزیابی امسال نیز همکاری نداشته باشند، یک نمره منفی خاصی برای آنان در نظر گرفته می شود، پس حضور همه دستگاهها در ارزیابی ها، یکی از این اولویت هاست.

به گفته استاندار گلستان، اولویت بعدی برگزاری دوره های آموزشی و کافی است، هر چند که این دوره ها تاکنون برگزار شده، اما کافی و به اندازه نبوده است.

وی در ادامه اذعان داشت: شناسائی و جابجایی نیروهای مازاد در بین دستگاههای استان که از اختیارات استانداری است، نیز باید در اولویت قرار بگیرد.

استاندار گلستان گفت: فروش فضاهای مازاد اداری و یا در اختیار دستگاه های دیگر قرار دادن، آن فضاها نیز اولویت چهارم در زمینه تحول اداری است و هر دستگاهی که فضاها و ساختمان های مازاد موجود خود را به جز بخش های آموزشی و بهداشتی، بفروشد، 95درصد مبلغ آن به پروژه های خود دستگاه تعلق می گیرد و 5 درصد دیگر نیز به تعاونی همان دستگاه کمک خواهد شد.

به گفته وی، البته استقرار دولت الکترونیک و اصلاح فرآیند انجام کار، هر کدام باز برای خود دارای شاخص هائی هستند.



قناعت تصریح کرد: با استقرار دولت الکترونیک و اصلاح فرآیند انجام کار، تحول اداری محقق خواهد شد.



وی با اشاره به این که مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت عدالت، نامگذاری کرده اند، یادآور شد: این گفتمان، گفتمان مسلط نسبت به سایر گفتمان های موجود در جامعه است و در واقع این نامگذاری جهت گیری نظام در برنامه پنجم و ششم را مشخص کرده است.



استاندار گلستان در ادامه افزود: این نامگذاری یک جهش بزرگ در برنامه های نظام جمهوری اسلامی است و برنامه ها از حالت ساختار روزمره خارج شده و با یک نگاه خوب و کارشناسانه در معقولات دیگر، گام های مهم و اساسی برداشته می شود.



قناعت گفت: اجرای برنامه تحول اداری، با دو رویداد مهم در کشور، متقارن شده که یکی آغاز برنامه پنجم توسعه و دیگری اجرای مدل اسلامی ایرانی پیشرفت است.



به گفته قناعت، استان گلستان، با توجه به وجود زیر ساخت ها می تواند در این زمینه ها پیشرو باشد و ما نیز شاهد تحول خوبی در سیستم اداری کشور و استان خواهیم بود.



وی با بیان این که در فرهنگ دینی ما کسی که نفعش بیشتر به مردم می رسد، افضل است، اظهار داشت: باعث افتخار ما و مدیران است که در دولتی خدمت می کنیم که افتخارش خدمت و خادم مردم بودن است و نگاه همه، یک نگاه ولائی و ارزشی نسبت به نگاههای گذشتگان است.



وی بیان کرد: تا پایان برنامه پنجم توسعه 70 درصد خدمات به مردم باید الکترونیکی شود و 20 درصد تجارت داخلی نیز باید به صورت اینترنتی انجام شود به همین منظور، همه دستگاهها در استان باید تلاش کنند تا گلستان در این زمینه همچنان پیشرو باشد.