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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۲۵

خزائی:

459 هیئت مذهبی کردستان در برنامه‌ های هفته وحدت مشارکت دارند

459 هیئت مذهبی کردستان در برنامه‌ های هفته وحدت مشارکت دارند

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هیئت مذهبی استان کردستان گفت: در برنامه های استقبال از دهه فجر و هفته وحدت 459 هیئت مذهبی در استان کردستان با برگزاری برنامه های مختلف مشارکت دارند.

علی خزایی در حاشیه مراسم پایانی مسابقه قرآنی سفینه النجاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد هیئت مذهبی که در مناسبت های ملی و مذهبی در طول سال به فعالیت های مختلف می پردازند با آذین بندی هیئت خود به استقبال برنامه های هفته وحدت رفتند.

وی بیان کرد: علاوه بر این تعداد هیئت 49 کانون فرهنگی تبلیغی نیز در آستانه دهه مبارک فجر و هفته وحدت دین اسلام برنامه و مراسم در سطح استان برگزار می کنند.

رئیس شورای هیئت های مذهبی استان کردستان اظهار داشت: 30 گروه مولودی خوانی نیز در ایام هفته وحدت به اجرای برنامه می پردازند.

خزایی با بیان اینکه فعالیت این هیئت ها موجب تقویت زمینه های دینی و گسترش روی آوری مردم به انجام و حضور در فعالیت ها دارد، افزود: این فعالیت ها در هیئت ها و مشارکت در انجام هرچه بهتر آنها زمینه حضور و تشویق مردم و گسترش افکار الهی و دینی را افزایش می دهد.

وی در پایان گفت: هیئت های مذهبی و تشکل های دینی در سایر مناسبت ها و برنامه های ملی و مذهبی مشارکت فعالانه ای در استان کردستان دارند و مقدمات لازم را برای مشارکت در راهپیمایی 22 بهمن فراهم کرده اند.

کد مطلب 1529791

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