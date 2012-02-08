459 هیئت مذهبی کردستان در برنامه‌ های هفته وحدت مشارکت دارند

علی خزایی در حاشیه مراسم پایانی مسابقه قرآنی سفینه النجاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد هیئت مذهبی که در مناسبت های ملی و مذهبی در طول سال به فعالیت های مختلف می پردازند با آذین بندی هیئت خود به استقبال برنامه های هفته وحدت رفتند.

وی بیان کرد: علاوه بر این تعداد هیئت 49 کانون فرهنگی تبلیغی نیز در آستانه دهه مبارک فجر و هفته وحدت دین اسلام برنامه و مراسم در سطح استان برگزار می کنند.

رئیس شورای هیئت های مذهبی استان کردستان اظهار داشت: 30 گروه مولودی خوانی نیز در ایام هفته وحدت به اجرای برنامه می پردازند.

خزایی با بیان اینکه فعالیت این هیئت ها موجب تقویت زمینه های دینی و گسترش روی آوری مردم به انجام و حضور در فعالیت ها دارد، افزود: این فعالیت ها در هیئت ها و مشارکت در انجام هرچه بهتر آنها زمینه حضور و تشویق مردم و گسترش افکار الهی و دینی را افزایش می دهد.

وی در پایان گفت: هیئت های مذهبی و تشکل های دینی در سایر مناسبت ها و برنامه های ملی و مذهبی مشارکت فعالانه ای در استان کردستان دارند و مقدمات لازم را برای مشارکت در راهپیمایی 22 بهمن فراهم کرده اند.