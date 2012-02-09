به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی با توجه به تساوی منچستریونایتد مقابل چلسی اکنون با اختلافی 2 امتیازی نسبت به همشهری خود در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد و این در حالی است که 14 بازی تا پایان رقابتهای این فصل باقی مانده است.
منچسترسیتی در یکی از بازیهای سخت خارج از خانه در آوریل باید به مصاف آرسنال برود اما یونایتد علاوه بر دیدار مقابل تاتنهام در وایت هارت لین در ورزشگاه اتحاد نیز باید به مصاف شاگردان مانچینی برود. با این حال مانچینی کمتر به این مسائل توجه میکند و معتقد است شاگردان سرآلکس فرگوسن توانایی این را دارند که در تمامی بازیهای باقی مانده خود به پیروزی برسند.
روبرتو مانچینی در گفتگو با روزنامه "دیلی استار" گفت: مهمترین نکته این است که ما تنها به حفظ صدرنشینی خود توجه کنیم و به تیمهای دیگر کاری نداشته باشیم. منچستریونایتد همانند ما تیم قدرتمندی است و میتواند تمام بازیهای باقی مانده خود را با پیروزی پشت سر بگذارد.
وی در ادامه تصریح کرد: هفته آینده بازی سختی مقابل آستون ویلا خواهیم داشت و باید همانند بازی مقابل فولهام با تمام قوا به میدان برویم و سه امتیاز بازی را کسب کنیم.
نظر شما