جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی در شهرکرد برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گنجی اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری هفتمین جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی را برگزار می کند.

وی افزود: شهرکرد، مهر ماه سال آینده میزبان هفتمین جشنواره ادبیات کودک ونوجوان رضوی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: هدف از بر پایی این جشنواره اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی است.

گنجی تصریح کرد: گسترش فعالیت های فرهنگی - مذهبی، گرامیداشت پدید آورندگان آثار در زمینه سیره امام رضا(ع)و کمک به انتشار گسترده آثار ادبی با موضوع فرهنگ رضوی ویژه کودکان و نوجوانان از دیگر اهداف این جشنواره است.

وی گفت: کودکان و نوجوانان باپرداختن به ابعاد مختلف زندگی امام رضا (ع) و بزرگسالان با خلق آثاری که در زمینه معارف امام رضا(ع) برای رده های سنی کودکان و نوجوانان آفریده اند، میتوانند در قالب شعر، داستان و قطعه ادبی در این جشنواره شرکت کنند.

گنجی افزود: آثار در سه مقطع سنی کودک (5تا12 سال)، نوجوانان(12تا18سال) و بزرگسالان (18 سال به بالا )داوری می شوند.

فراخوان ثبت نام کارگاه آموزش تکمیلی خبرنگاران در چهار محال و بختیاری



کارشناس مسئول واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری گفت: اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان چهار محال و بختیاری با همکاری دفتر مطالعات وبرنامه ریزی رسانه ها وخانه مطبوعات برای برگزاری کارگاه آموزش تکمیلی خبرنگاران ثبت نام می کند.



اسدالله ترابی بیان داشت: این اداره برای برگزاری دوره های آموزش تکمیلی خبرنگاران طی فراخوانی ثبت نام به عمل می آورد.

وی گفت: خبرنگاران واصحاب مطبوعات واجد شرایط می توانند در روزهای زوج دروقت اداری با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام به خانه مطبوعات واقع در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مراجعه کنند.

ترابی تصریح کرد: مدارک مورد نیاز شامل تصویر گواهی نامه مقدماتی، فیش پرداخت حق عضویت سالانه، معرفی نامه معتبر از مدیر مسئول نشریات محلی یا معرفی نامه از نشریات کثیر الانتشارو خبر گزاری ها ی مربوطه در استان، تصویر کارت ملی، شناسنامه، وضعیت نظام وظیفه برای آقایان، مدرک تحصیلی وسه قطعه عکس است.

همایش داستان کوتاه انقلاب در شهرکرد برگزار شد



همزمان با دهه فجر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد با همکاری کانون بسیج هنرمندان همایش داستان کوتاه انقلاب را برگزار کرد.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهرکرد گفت: محورهای این همایش استکبار ستیزی، بصیرت و دفاع مقدس بوده است که در فراخوانی قبلی جمع کثیری از نویسندگان آثار خود را پیرامون محورهای همایش به دبیرخانه ارسال کردند.

جواد کارگران افزود: به یازده نفر از برگزیدگان همایش داستان کوتاه انقلاب با اهدای جوایز و لوح سپاس تقدیر شد.



هدف انقلاب اجرای فرامین و تعالیم دین است



رئیس تبلیغات اسلامی فارسان درجشن انقلاب شهرستان فارسان، هدف انقلاب ایران را اجرای فرامین و تعالیم دین معرفی کرد.

حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی گفت: انقلاب وقتی می ماند که دین پشتیبان آن است.

برگزاری 100 گفتمان دینی مدارس در بروجن



رئیس تبلیغات اسلامی بروجن با بیان اینکه همزمان با دهه فجر100گفتمان دینی در مدارس بروجن برگزار می‌شود، گفت: از این تعداد 30 گفتمان برگزار شده و بقیه‌ی تا پایان دهه فجر برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: این گفتمان‌ها توسط مبلغین اعزامی، روحانیان مستقر و هجرت برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: انقلاب، جنگ نرم، مهدویت، آسیب‌های اجتماعی، زن و خانواده، حجاب و عفاف، احکام، نحله‌های فکری و عرفان‌های انحرافی از جمله موضوعات این گفتمان ها است.

وی تصریح کرد: تبیین آرمان‌های انقلاب، وظیفه جوانان در قبال انقلاب و شخصیت امام خمینی(ره) از دیگر موضوعات گفتمان ها است.

الهیان تقویت بنیه‌ دینی دانش‌آموزان، رفع شبهات فکری آنان و آشنا شدن جوانان با آرمان‌های انقلاب را از ثمرات گفتمان‌های دینی برشمرد.

جشن انقلاب درشهر جونقان از توابع شهرستان فارسان برگزار شد



رئیس تبلیغات اسلامی فارسان گفت: جشن پیروزی انقلاب به مناسبت دهه فجر با حضور جمعی از مسئولین و مردم شهر جونقان در مسجد محوری ولی عصر برگزار شد.

حجت الاسلام سید مهدی یعقوبی افزود: صاحبنظران سیاسی ویژگی‌های مهم انقلاب ایران را اسلامی بودن، پشتیبانی مردم، عدم وابستگی به قدرت‌های شرق و غرب رهبری همه جانبه امام راحل، سرعت انقلاب، و پافشاری بر اهداف و آرمان های ترسیم شده بیان می کنند.