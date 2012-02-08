هزار دانش آموز گرگانی سوره فجر را همخوانی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان عصر چهارشنبه در این مراسم ضمن تاکید بر اجرایی کردن منویات رهبر معظم انقلاب در تربیت 10 میلیون نفر حافظ قرآن در ایرا ن اسلامی ، خطاب به دانش آموزان گفت: انسانی که قرآنی شود پاک و عفیف خواهد شد.

وی اظهار داشت: بر اساس آموزه های دینی و روایات اسلامی ، قرآن عهد نامه ای بین پروردگار و انسانهاست.

وی در ادامه افزود: رهبر کبیر انقلاب اسلامی (ره) با قرآن انقلاب کرد و امروز رهبر معظم انقلاب با قرآن نظام را مدیریت می کند. امروز بیداری اسلامی که در جهان اسلام آغاز شد با آموزه ها و تعلیمات قرآنی آغاز شد.

جمشیدی خطاب به دانش آموزان حافظ قرآن گفت: قرآن بیاموزید تا قلبتان نورانی شود ، اخلاقتان اسلامی شود و فرهنگ قرآنی جهانی شود.

در پایان این مراسم ، دانش آموزان حافظ قرآن در مراسم ویژه ای که به همت لشکر 30 پیاده گرگان به مناسبت دهه فجر ترتیب داده بودند شرکت کردند.