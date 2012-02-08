برتری هفت استاد گلستانی در جشنواره علمی پژوهشی فردوسی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، این استادان 20 بهمن ماه سالجاری در سالن اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد تجلیل می شوند.

در این جشنواره شرکت کنندگان در پنج گروه علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، فنی ومهندسی، طرح های فناورانه در بخش های مختلف طرح های پژوهشی، کتاب (تألیف، تدوین وگردآوری)، کتاب (ترجمه)، رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد به رقابت پرداختند.

بر اساس امتیازات اعلام شده توسط هیئت داوران این جشنواره، اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان نیز با کسب چندین مقام در بخش های مختلف از جمله: در گروه علوم انسانی در بخش کتاب ( تألیف، تدوین و گردآوری) برتر شدند.



علیرضا شریف زاده مشترکاً مقام سوم، کتاب( ترجمه) احمد عابدی دوم، در گروه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی دربخش طرح های پژوهشی ، بهاره شعبانپور رتبه سوم، کتاب (ترجمه) سیدمهدی جعفری دوم نیز افتخار آفرینی کردند.



همچنین در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد حکمیه امامقلی اول و میلاد کبیر رتبه دوم و همچنین در گروه علوم پایه در بخش طرح های پژوهشی سید علی اکبر هدایتی رتبه دوم را کسب کردند.