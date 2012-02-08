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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۳:۳۳

عسگری:

فجر اوج حماسه ملت ایران در تاریخ است

فجر اوج حماسه ملت ایران در تاریخ است

بندرگز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بندرگز گفت: دهه مبارک فجر یاد آور اوج حماسه مردم در تاریخ انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری عصر چهارشنبه در همایش حضور حداکثری بانوان در حسینیه سید الشهداء بندرگز افزود: مردم با حضور گسترده  خود در تظاهرات سال 1357 با رهبری امام راحل در 22 بهمن همان سال ، طومار رژیم شاهنشاهی را برچیدند.

وی پیروزی انقلاب اسلامی را مرهون حضور پرشور مردم و رهبری خردمندانه امام خمینی ( ره ) عنوان کرد و گفت: ایمان مردم و رکن ولایت فقیه ، این پیروزی شکوهمند را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

فرماندار بندرگز در ادامه خواستار مشارکت حداکثری مردم بویژه بانوان در دو رویداد ایام الله دهه فجر و انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.

عسگری با اشاره به تلاش دشمنان نظام بر عدم حضور مردم در انتخابات مجلس سال جاری تاکید کرد و افزود : دشمنان نظام در تلاش هستند ، مردم حضور کمرنگی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

وی تصریح کرد: علیرغم هجمه ها و تبلیغات دشمنان، مردم با حضور وسیع خود امید آنها را به یاس تبدیل خواهند کرد.

کد مطلب 1529815

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