فجر اوج حماسه ملت ایران در تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عسگری عصر چهارشنبه در همایش حضور حداکثری بانوان در حسینیه سید الشهداء بندرگز افزود: مردم با حضور گسترده خود در تظاهرات سال 1357 با رهبری امام راحل در 22 بهمن همان سال ، طومار رژیم شاهنشاهی را برچیدند.

وی پیروزی انقلاب اسلامی را مرهون حضور پرشور مردم و رهبری خردمندانه امام خمینی ( ره ) عنوان کرد و گفت: ایمان مردم و رکن ولایت فقیه ، این پیروزی شکوهمند را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

فرماندار بندرگز در ادامه خواستار مشارکت حداکثری مردم بویژه بانوان در دو رویداد ایام الله دهه فجر و انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.

عسگری با اشاره به تلاش دشمنان نظام بر عدم حضور مردم در انتخابات مجلس سال جاری تاکید کرد و افزود : دشمنان نظام در تلاش هستند ، مردم حضور کمرنگی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

وی تصریح کرد: علیرغم هجمه ها و تبلیغات دشمنان، مردم با حضور وسیع خود امید آنها را به یاس تبدیل خواهند کرد.