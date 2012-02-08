1587فقره شغل خانگی در استان سمنان ایجاد شد

نجفعلی انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان در راستای ایجاد مشاغل خانگی و توان افزایی مددجویان تحت پوشش این نهاد در استان با فراهم شدن تسهیلات بانکی، مجوز ایجاد یکهزارو 587 فقره مشاغل خانگی برای مددجویان در استان را صادر کرده است.

وی اظهار داشت: از مجموع این مشاغل خانگی، 196 فقره در سمنان، 810 فقره در شاهرود،307 فقره در دامغان، 139 فقره در گرمسار و135 فقره در مهدیشهر به ثبت رسیده است.



انتظاری با بیان اینکه این نهاد مقدس در سه دهه گذشته موفق به عرضه یک الگوی کارآفرینی شده است، گفت: اشتغال تعهد شده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان امسال 2500 شغل است.

وی تصریح کرد: در 33 سال گذشته توانمند سازی فکری و حرفه ای و حمایت از اشتغال های کوچک و کم هزینه برای خانوادهای تحت پوشش در دستور کار کمیته امداد امام (ره) قرار داشته است.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان افزود: سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) در کشور امسال 250 هزار تعهد شغلی داشته است.