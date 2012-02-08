  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۲:۱۲

اخبار حوزه هنری مازندران/

مسابقه نقاشی کودکان در 22 بهمن/ برگزاری کارگاه فیلم مستند

مسابقه نقاشی کودکان در 22 بهمن/ برگزاری کارگاه فیلم مستند

ساری - خبرگزاری مهر: برگزاری کارگاه فیلم مستند و مسابقه نقاشی کودکان در 22 بهمن، جزو اخبار حوزه هنری مازندران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد آموزش این مرکز در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مسابقه نقاشی کودکان را با موضوع انقلاب شنبه 22 بهمن ماه برگزار می کند .

حوزه هنری مازندران در نظر دارد با هدف گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، مسابقه نقاشی را ویژه کودکان در پایان راهپیمایی روز 22 بهمن ماه در مصلی شهرستان ساری برگزار کند.
 
دومین کارگاه آموزشی فیلم مستند در حوزه هنری مازندران
 
دومین کارگاه فیلم مستند با حضور استاد محمد غفوری، محقق برجسته کشور در ساری برگزار می شود.
 
به گفته مهدی معصومی گرجی، مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری مازندران نخستین کارگاه آموزشی با هدف پرورش فیلم سازان و تولید آثار فاخر با حضور استاد مهرداد اسکویی ششم و هفتم بهمن ماه برگزار شد و در این کارگاه  هنرمندان عرصه فیلم سازی مستند به مدت دو روز آموزش دیدند.
 
وی گفت: دومین کارگاه فیلم مستند با حضور استاد محمد غفوری، پنج شنبه 20 بهمن ماه در سالن اجتماعات حوزه هنری استان مازندران برگزار خواهد شد.
 
کد مطلب 1529835

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها