مسابقه نقاشی کودکان در 22 بهمن/ برگزاری کارگاه فیلم مستند

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد آموزش این مرکز در سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مسابقه نقاشی کودکان را با موضوع انقلاب شنبه 22 بهمن ماه برگزار می کند .

حوزه هنری مازندران در نظر دارد با هدف گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی، مسابقه نقاشی را ویژه کودکان در پایان راهپیمایی روز 22 بهمن ماه در مصلی شهرستان ساری برگزار کند.

دومین کارگاه آموزشی فیلم مستند در حوزه هنری مازندران

دومین کارگاه فیلم مستند با حضور استاد محمد غفوری، محقق برجسته کشور در ساری برگزار می شود.

به گفته مهدی معصومی گرجی، مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری مازندران نخستین کارگاه آموزشی با هدف پرورش فیلم سازان و تولید آثار فاخر با حضور استاد مهرداد اسکویی ششم و هفتم بهمن ماه برگزار شد و در این کارگاه هنرمندان عرصه فیلم سازی مستند به مدت دو روز آموزش دیدند.

وی گفت: دومین کارگاه فیلم مستند با حضور استاد محمد غفوری، پنج شنبه 20 بهمن ماه در سالن اجتماعات حوزه هنری استان مازندران برگزار خواهد شد.

