امیدوارم با حمایت هواداران تیم والیبال سایپا قهرمان این فصل شود

فرهاد نفرزادهدر گفتگو با خبرنگار مهر پس از پایان دیدار تیم والیبال سایپای البرز مقابل گیتی پسند اصفهان گفت: بازی بسیار حساسی بود تیم گیتی پسند با توجه به بازیکنانی که در اختیار داشت برای کسب امتیاز به کرج آمده بود ولی بازیکنان جوان ما با انجام یک بازی برتر موفق شدند حریف پرقدرت خود را شکست دهند.

وی ادامه داد: ما در این دیدار بازیکنان مصدوم داشتیم ولی بازیکنان جایگزین عملکرد خوبی داشتند و نشان دادند که اینده درخشانی خواهند داشت.

نفرزاده در پایان گفت: رقابت خوبی با پیکان داریم و لیگ از جذابیت بالایی برخوردار است و امیدوارم با حمایت هواداران بتوانیم قهرمان این فصل شویم.

تیم والیبال سایپای البرزعصر امروز موفق شد تیم گیتی پسند اصفهان را در کرج شکست دهد.