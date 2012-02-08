حضور دنیزلی و فردوسی پور در سینمای رسانه/ترک سالن فیلم آزمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، هوای برفی تهران آغاز خوبی برای" برف روی کاج ها" در سانس نخست نمایش این بود. به خصوص اینکه هوای برفی تهران و نشست برف روی کاج های بلند اطراف برج میلاد زیبایی خاصی به فضای این سی امین جشنواره فیلم فجر بخشیده بود. فیلم " برف روی کاج ها" نخستین تجربه پیمان معادی بود که برای منتقدین و اهالی رسانه پخش شد.

فیلم دومی که در سالن سینما نمایش داده شد فیلم "پیشونی سفید" در ژانر سینمای کودک بود . امین زندگانی بازیگر این فیلم در نشست سینمایی این فیلم گفت که خوشحالم فیلم در بخش مسابقه نیست چون از همان ابتدا مسئولان خیال ما را راحت کردند که قرار نیست جایزه ای به فیلم تعلق گیرد.

- "خوابم می آید" به کارگردانی رضا عطاران سومین فیلمی بود که در هفتمین روز از جشنواره فیلم فجر به روی پرده نقره ای رفت.سالن نمایش این فیلم مملو از جمعیت بود و تماشاگران حاضر در سالن شاهد یک فیلم طنز از جنس کارهای عطاران بودند. اما نکته جالب اینکه در میان تماشاگران عادل فردوسی پور و مصطفی دنیزیلی مربی پرسپولیس در سالن حضور داشتند و این فیلم را با حضور کمتر از یک دقیقه ای خداداد عزیزی در میان اهالی رسانه تماشا کرد.

دنیزلی پیش از این گفته بود که به سینمای ایران علاقه دارد و رضا عطاران را از نزدیک می شناسد و نگاه او به اجتماع در آثارش را دوست دارد و حال اینکه حضور این مربی از دو جهت قابل توجه نخست اینکه پرسپولیس های مطبوعاتی از حضور او خوشحال بودند و دوم اینکه دنیزلی نظرهای جالبی نسبت به سینمای ایران ارائه کرد.

- فیلم آزمایشگاه به کارگردانی حمید امجد از دیگر فیلم هایی بود که در هفتمین روز از نمایش فیلم ها در سینما رسانه به نمایش درآمد. هنوز فیلم شروع نشده بود که سالن پر از جمعیت بود و به قولی جا برای سوزن انداختن نبود و حمید امجد هم درمیان اهالی رسانه نشسته بود و فیلم خود را تماشا می کرد اما هنوز فیلم به نیمه نرسیده بود که بیش از 70 درصد تماشاگران به نشان اعتراض برای پایین بودن کیفیت فیلم سالن را ترک کردند.

- با خبر شدیم که فیلم "قلاده های طلا" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی که نمایش آن در هاله ای از ابهام بود قرار است راس ساعت 00:30 بامداد جمعه در برج میلاد برای اهالی مطبوعات نمایش داده شود.

- خبر آخر اینکه فیلم "زندگی خصوصی آقا و خانم میم" در اولین نمایش مردمی خود در جشنواره فجر درحالی روی پرده رفت که مردم برای دیدن فیلم "کلاه قرمزی و بچه ننه"(که به جشنواره نرسید اما نامش در فهرست ابتدایی اعلام شده بود) به سینما آمده بودند و با این فیلم روبرو شدند . روح الله حجازی کارگردان فیلم سینمایی "زندگی خصوصی آقا و خانم و میم" پس از این اتفاق ابراز خوشحالی کرد و گفت که جوابم را برای این فیلم از مخاطبان جشنواره گرفتم.