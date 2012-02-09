برخورداری 190 روستا از تسهیلات گاز/راه اندازی سه هزار واحد صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، این انقلاب پدیده‌ای بی‌نظیر در میان حرکت‌ها و انقلاب‌های بزرگ دنیا به شمار می‌آید ومهمترین آرمان‌های این حرکت اسلامی را می‌توان از میان شعارهای مردم در دوران پیروزی انقلاب و پیام‌های رهبر سیاسی و فکری ایران، امام‌خمینی(ره) بازشناخت.

در این گزارش برخی از دستاوردهای 33 ساله انقلاب اسلامی در استان قزوین در بخشهای مختلف ارائه می شود.

تقسیمات کشوری:

استان قزوین در چهارم خرداد سال 1376 با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان بیست وهفتمین استان به طور مستقل وارد عرصه تقسیمات سیاسی کشور شد و با تاسیس شهرستانهای تاکستان، بوئین زهرا، آبیک و البرز شکل گرفت.

الف- امور عمرانی و زیربنایی:

شرکت گاز:

تعداد مشترکین گاز از 60 مشترک در سال 57 به 261 هزار و846 مشترک و افزایش مصرف کننده های صنعتی گاز طبیعی از 10 واحد صنعتی در قبل از انقلاب به 1711 مشترک صنعتی در سال90 افزایش یافت.

در حال حاضر190 روستای استان از تسهیلات گاز طبیعی برخوردارند که همگی آنها بعد از انقلاب اسلامی از این خدمات بهرهم مند شده اند.

شرکت مخابرات:

تعداد مراکز تلفن ثابت از دو مرکز در سال 57 به 384 مرکز در سال 90 رسیده و ضریب تلفن ثابت از 1.1 درصد در سال 57 به 31 درصد درسال 90 افزایش یافته است.

تعداد تلفن های ثابت مشغول به کار از هشت هزار و420 تلفن در سال 57 به 380 هزار و 526 تلفن رسیده و تعداد شهرهای برخوردار از ارتباط تلفنی از صفر شهر در سال 57 به تمامی 25 شهر استان گسترش یافته و تعداد روستاهای برخوردار از ارتباط تلفنی از هفت روستا در سال 57 به 819 روستا افزایش یافته است.

همچنین تعداد تلفن های همگانی از 12 مرکز در سال 57 به سه هزار و 653 مرکز افزایش یافته است.

شرکت آب و فاضلاب روستایی:

جمعیت بهره مند از آب شرب روستایی در سال 57 تنها 12 درصد جمعیت روستایی بود که این رقم به 86.5 درصد در سال 90 افزایش یافته است.

شرکت آب و فاضلاب شهری:

قبل از انقلاب تنها شهر قزوین تحت پوشش شبکه آبرسانی مستمر و نظم قرار داشت اما در حال حاضر 26 شهر استان تحت پوشش این شبکه قرار دارند.

قبل از انقلاب تنها 20 هزار مشترک آب در منطقه قزوین وجود داشت در صورتی که در حال حاضر بیش از 222 هزار مشترک آب در استان وجود دارد.

قبل از انقلاب هیچ اقدامی درخصوص جمع آوری و تصفیه فاضلاب خانگی صورت نگرفته بود اما در حال حاضر 129 هزار مشترک خدمات فاضلاب در شهرهای استان هستند.

ظرفیت مخازن قبل از انقلاب 1500 مترمکعب در منطقه بود اما در حال حاضر 235 هزار مترمکعب مخزن در مدار قرار دارد و 48 هزار مترمکعب مخزن دیگر در حال احداث است.

راه و ترابری:

توسعه و ساخت 265 کیلومتر بزرگراه در استان قزوین در حالی انجام شده است که در ابتدای انقلاب بزرگراهی در استان وجود نداشت.

توسعه و آسفالت راههای روستایی استان از دو هزار و 229 کیلومتر در سال 57 به بیش از پنج هزار و200 کیلومتر آسفالت بیش از دو هزار و600 کیلومتر راه روستایی در استان و توسعه آزاد راههای استان از 55 کیلومتر در سال 57 به 216 کیلومتر در سال 90 رسیده است.

شرکت برق:

توسعه تعداد پست های فوق توزیع از سه دستگاه در قبل از انقلاب به 33 دستگاه در سال 90 و طول خطوط انتقال از 67 کیلومتر در قبل از انقلاب به 573 کیومتر در سال جاری افزایش یافته و روستاهای برق دار از 72 روستا در قبل از انقلاب به 812 روستا و تعداد مشترکان صنعتی و کشاورزی از 1084 مشترک در قبل از انقلاب به هشت هزار و152 مشترک در سال 90رسیده است.

ب- اموراقتصادی:

صنعت:

تعداد واحدهای صنعتی به بهره بردرای رسیده از 57 پروانه بهره برداری با ظرفیت اشتغال 17 هزار و 900 نفر و میزان سرمایه گذاری 68 میلیارد ریال در سال 57 به سه هزار و 358 پروانه بهره برداری با اشتغال 134 هزار و 832 نفر و میزان سرمایه گذاری چهار هزار و860 میلیارد ریال در سال 90 رسیده است.

کشاورزی:

میزان تولید گوشت مرغ در استان قبل از انقلاب اسلامی 11 هزار تن در سال بود اما امروزه پس از 33 سال به 61 هزار تن افزایش یافته است.

ظرفیت مرغداری های استان قزوین بعد از انقلاب اسلامی چهار برابر افزایش یافته است.و30 درصد از واحدهای طیور گوشتی استان مربوط به قبل از انقلاب و70 درصد بعد از انقلاب مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

تولید تخم مرغ قبل از انقلاب اسلامی درا ستان 33 هزار تن در سال بود اما امروزه به 61 هزار تن در سال و تولید سالیانه شیر از 72 هزار تن در سال 57 به 450 هزار تن در سال 90 افزایش یافته است.

در این بخش همچنین تولید سالانه گندم از160 هزار تن در سال57 به 360 هزار تن، تولید محصولات باغی با بیش از دو برابر افزایش از 310 هزار تن در سال 57 به 700 هزار تن در سال 90 رسیده و سطح زیرکشت محصولات کشاورزی با 18 درصد افزایش نسبت به قبل از انقلاب به 23 هزار و80 هکتار افزایش یافته و سطح زیرکشت محصولات باغی با 40 درصد افزایش نسبت به قبل از انقلاب به 18 هزار و 249 هکتار افزایش یافته است.

ج- بهداشت و سلامت:

علوم پزشکی:

افزایش تعداد تخت های بیمارستانی به بیش از سه برابر و راه اندازی بخش های تخصصی احداث بیمارستان 220 تختخوابی قزوین، دو بیمارستان تامین اجتماعی و احداث بیمارستانهای خصوصی پاستور، مهرگان، خیریه رحیمیان، ولیعصر و خانه های بهداشت در مراکز روستاهای استان از کارهای انجام شده است.

در بخش منابع طبیعی هم سطح جنگل کاری و احیای جنگل ها نسبت به قبل از انقلاب دو برابر شده است.

دامپزشکی:

فعالیت 25 داروخانه دامپزشکی که همگی متعلق به پس از انقلاب اسلامی هستند.

راه اندازی پنج کشتارگاه صنعتی و بهداشتی در استان قزوین پس از انقلاب اسلامی صورت گرفته است.

د- امور فرهنگی و اجتماعی:

افزایش میزان باسوادی به بیش از 92 درصد در نقاط شهری و 80 درصد در نقاط روستایی، افتتاح دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، تاکستان، بوئین زهرا، البرز، شال، آوج، ضیاءآباد و افزایش تعداد دانشجویان استان به بیش از120 هزار نفر و ساخت 15 مرکز آموزش فنی و حرفه ای در استان قزوین که همگی بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی راه اندازی شده اند.

همچنین افتتاح صدا و سیمای استانی، شوراهای اسلامی شهر روستا، توسعه مطبوعات محلی استان، احداث کتابخانه های عمومی، احداث مجموعه ورزشی استادیوم 15 هزار نفری، ساخت مجموعه های متعدد ورزشی ویژه بانوان و کارگران و ساخت سالن های ورزشی روستایی، برگزاری2500 برنامه دینی و قرآنی، چاپ سه هزار عنوان کتاب، چاپ600 جلد کتاب در خصوص فرهنگ ایثار و شهادت، اعطای مجوز به 282 فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی از کارهای فرهنگی انقلاب در استان است.

اعطای مجوز به 14 موسسه انتشاراتی، اعطای مجوز به 47 چاپخانه، اعطای مجوز به 25 نشریه، احداث 22 کتابخانه عمومی، احداث شش مجتمع فرهنگی و هنری، احداث پنج سالن نمایش، راه اندازی 60 کانون فرهنگی و هنری در مساجد، احداث 35 ساختمان فرهنگی هنری، برگزاری چهار هزار و500 جشنواره تئاتر، تولید یک هزار و 200 عنوان نمایش، تولید 550 عنوان موسیقی، برگزاری750 نمایشگاه خوشنویسی، اکران900 فیلم سینمایی از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان قزوین است.