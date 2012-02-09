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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

در بوشهر رخ داد/

تجهیز 19 هزار هکتار از مزارع به سیستم نوین آبیاری تحت فشار

تجهیز 19 هزار هکتار از مزارع به سیستم نوین آبیاری تحت فشار

بوشهر- خبرگزاری مهر: مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان بوشهر از تجهیز 19 هزار هکتار از مزارع استان به سیستم نوین آبیاری تحت فشار خبر داد.

منصور نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک دهه فجر اظهار داشت: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی امری مهم و ارزشمند است و مسئولان باید در این راستا اهتمام ورزند.

وی از اجرای بیش از 20 طرح مهم و زیرساختی در حوزه آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد و افزود: این طرح‌ها شامل بیش از 250 زیرپروژه در شهرستان‌های 9 گانه است.

این مسئول عنوان کرد: اجرای 5 طرح آبیاری تحت فشار در سطح استان و اجرای 4 طرح لایروبی و مرمت قنات در شهرستان‌های دیر، دشتی، جم و دشتستان و همچنین اجرای 6 طرح تجهیز و نوسازی اراضی از جمله طرح‌های مهم است.

نوذری بیان کرد: اجرای 7 طرح احداث جاده بین مزارع و احداث کانال آبیاری مزارع نیز از دیگر طرح‌هاست.

وی اضافه کرد: بیش از 13 میلیارد تومان برای اجرای این طرح‌ها اعتبار در نظر گرفته شده است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر از تجهیز 2700 هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم آبیاری تحت فشار خبر داد و گفت: این امر در رشد کشاورزی تاثیر زیادی دارد.

نوذری از تجهیز 19 هزار هکتار از مزارع استان به سیستم نوین آبیاری تحت فشار خبر داد و افزود: با تلاش انجام گرفته، تا پایان سال این میزان به حدود 21 هزار هکتار افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از تمام امکانات و توانمندی‌های خود برای توسعه و پیشرفت کشاورزی در استان استفاده می‌کند و هیچ فرصتی را هدر نمی‌دهیم.

کد مطلب 1529847

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