تجهیز 19 هزار هکتار از مزارع به سیستم نوین آبیاری تحت فشار

منصور نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک دهه فجر اظهار داشت: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی امری مهم و ارزشمند است و مسئولان باید در این راستا اهتمام ورزند.



وی از اجرای بیش از 20 طرح مهم و زیرساختی در حوزه آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد و افزود: این طرح‌ها شامل بیش از 250 زیرپروژه در شهرستان‌های 9 گانه است.

این مسئول عنوان کرد: اجرای 5 طرح آبیاری تحت فشار در سطح استان و اجرای 4 طرح لایروبی و مرمت قنات در شهرستان‌های دیر، دشتی، جم و دشتستان و همچنین اجرای 6 طرح تجهیز و نوسازی اراضی از جمله طرح‌های مهم است.



نوذری بیان کرد: اجرای 7 طرح احداث جاده بین مزارع و احداث کانال آبیاری مزارع نیز از دیگر طرح‌هاست.

وی اضافه کرد: بیش از 13 میلیارد تومان برای اجرای این طرح‌ها اعتبار در نظر گرفته شده است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی بوشهر از تجهیز 2700 هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم آبیاری تحت فشار خبر داد و گفت: این امر در رشد کشاورزی تاثیر زیادی دارد.

نوذری از تجهیز 19 هزار هکتار از مزارع استان به سیستم نوین آبیاری تحت فشار خبر داد و افزود: با تلاش انجام گرفته، تا پایان سال این میزان به حدود 21 هزار هکتار افزایش می‌یابد.



وی بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از تمام امکانات و توانمندی‌های خود برای توسعه و پیشرفت کشاورزی در استان استفاده می‌کند و هیچ فرصتی را هدر نمی‌دهیم.