هوای چهارمحال و بختیاری برفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بارش باران در شهرکرد آغاز شده است و موجب جاری شدن آب در خیابانها و کوچه ها شده است.

در ارتفاعات بارش بصورت برف است و در شهرستان کوهرنگ نیز بارش به صورت برف گزارش شده است.

بنابر اعلام هواشناسی چهار محال و بختیاری، آب و هوای این استان در 24 ساعت آینده ابری همراه با وزش بادو بارش متناوب برف و باران پیش بینی شده است.

آب و هوای این استان در48 ساعت آینده، نیمه ابری تا ابری همراه با بارش متناوب برف وباران و وزش باد پیش بینی شده است.

بر اساس نقشه های پیش یابی عددی هوای استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی قرار گرفته است و تا پایان هفته بارش متناوب برف و باران در برخی نقاط استان پیش بینی می شود.

تصاویر دریافتی از ماهواره های هواشناسی پوشش ابر را بر فراز منطقه نشان می دهند.