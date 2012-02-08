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۱۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۳:۳۸

هوای چهارمحال و بختیاری برفی شد

هوای چهارمحال و بختیاری برفی شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: بارش برف و باران در چهار محال و بختیاری آغاز شده و هر لحظه به شدت آن افزوده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بارش باران در شهرکرد آغاز شده است و موجب جاری شدن آب در خیابانها و کوچه ها شده است.

در ارتفاعات بارش بصورت برف است و در شهرستان کوهرنگ نیز بارش به صورت برف گزارش شده است.

بنابر اعلام هواشناسی چهار محال و بختیاری، آب و هوای این استان در 24 ساعت آینده ابری همراه با وزش بادو بارش متناوب برف و باران پیش بینی شده است.

آب و هوای این استان در48 ساعت آینده، نیمه ابری تا ابری همراه با بارش متناوب برف وباران و وزش باد پیش بینی شده است.

بر اساس نقشه های پیش یابی عددی هوای استان در دامنه فعالیت یک سامانه بارشی قرار گرفته است و تا پایان هفته بارش متناوب برف و باران در برخی نقاط استان پیش بینی می شود.

تصاویر دریافتی از ماهواره های هواشناسی پوشش ابر را بر فراز منطقه نشان می دهند.

کد مطلب 1529857

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