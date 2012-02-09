22 بهمن تضمین کننده حرکت انقلاب اسلامی است

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 22 بهمن روز یوم الله و یکی از روزهای خاص است که یکی بزرگترین اتفاقات قرن یعنی پیروزی انقلاب اسلامی در آن روز اتفاق افتاده است.



وی ادامه داد: هر سال هم با گرامیداشت این روز، مردم دنیا و مردم کشور ایران یاد مردم آن دوران و امام راحل را مرور می کنند.



وی با بیان اینکه 22 بهمن تضمین کننده حرکت انقلاب در طول سال است، اضافه کرد: 22 بهمن یک راهپیمایی ثابتی است که در طول سال انجام می شود و در سال جاری نیز با توجه به شرایط خاص امیدوار هستیم که با مشارکت حداکثری مردم با دیگر مردم

همایشی را رقم بزنند که دشمن را نا امید و امیدواری را برای دوستداران نظام و انقلاب اسلامی به همراه داشته باشد.



راهپیمایی 22 بهمن هر سال قوی تر و با شکوه تر برگزار می شود



وی افزود: خوشبختانه راهپیمایی ها هر سال قوی تر و با شکوه تر از سال قبل برگزار می شود، امسال نیز، حضور پرشکوه مردم که نشانه علاقه مندی مردم به نظام است را شاهد خواهیم بود با شرایطی که در کشور و بیداری اسلامی که در دنیا وجود دارد، مطمئن راهپیمایی با شکوهی را خواهیم داشت.