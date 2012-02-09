95 درصد شهروندان استان البرز قبض آب را پرداخت کرده اند

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا کنون 95 درصد شهروندان استان البرز قبض آب خود را کامل پرداخت کرده اند.



وی گفت: با توجه به جمعیت دو و نیم میلیون نفری استان البرز به طور میانگین هزینه آب هر خانوار در ماه پنج هزار تومان بوده است.



وی افزود: به طور کلی مشکل خاصی در پرداخت قبوض آب وجود ندارد و اکثر شهروندان استان البرز به موقع قبض های خود را پرداخت می کنند.



وی اظهار داشت: آب و فاضلاب استان البرز در ایام دهه فجر تلاش می کند خدمات آب رسانی برخی از واحدهای مسکن مهر را به اتمام و در این ایام به بهره برداری برساند.

