مازاد پلاسمای خون البرز به آلمان صادر می شود

محمد قاسم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به طور کل پلاسماهای تهیه شده در پایگاه های انتقال خون استان البرز ابتدا برای تامین مراکز درمانی استان مورد استفاده قرار می گیرد و سپس مازاد آن به دلیل اینکه پایگاه های انتقال خون البرز و فرآورده های آن مورد تایید بازرسان آلمانی قرار گرفته برای تولید دارو از طریق پالایشگاه خون به آلمان ارسال می شود.



وی گفت: از ابتدای سال تا پایان دی ماه بیش از 64 هزار نفر به پایگاه های انتقال خون استان مراجعه کرده اند و از این تعداد بیش از 44 هزار کیسه خون تهیه شده است.



مدیر کل انتقال خون استان البرز افزود: فرهنگ اهدای خون در میان شهروندان استان البرز بسیار خوب نهادینه شده است.