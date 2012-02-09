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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

اسلامی در گفتگو با مهر:

مازاد پلاسمای خون البرز به آلمان صادر می شود

مازاد پلاسمای خون البرز به آلمان صادر می شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل انتقال خون استان البرز از صدور مازاد پلاسمای خون استان البرز به کشور آلمان خبر داد.

محمد قاسم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به طور کل پلاسماهای تهیه شده در پایگاه های انتقال خون استان البرز ابتدا برای تامین مراکز درمانی استان مورد استفاده قرار می گیرد و سپس مازاد آن به دلیل اینکه پایگاه های انتقال خون البرز و فرآورده های آن مورد تایید بازرسان آلمانی قرار گرفته برای تولید دارو از طریق پالایشگاه خون به آلمان ارسال می شود.

وی گفت: از ابتدای سال تا پایان دی ماه بیش از 64 هزار نفر به پایگاه های انتقال خون استان مراجعه کرده اند و از این تعداد بیش از 44 هزار کیسه خون تهیه شده است.

مدیر کل انتقال خون استان البرز افزود: فرهنگ اهدای خون در میان شهروندان استان البرز بسیار خوب نهادینه شده است.

کد مطلب 1529869

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