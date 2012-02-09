پزشکان بر اساس درجه خطا و تخلف پزشکی جریمه و ابطال پروانه می شوند

محمد حسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خطای پزشکی اظهار داشت: تخلفات و خطای پزشکی دارای درجه و قانون خاص خود است که پزشکان بر اساس درجه و میزان خطا و تخلف جریمه و ابطال پروانه می شوند.



وی افزود: با توجه به اینکه برای یک پزشک سرمایه و هزینه زیادی توسط دولت صورت می گیرد اگر تخلفی نیز توسط پزشک صورت گیرد متولی تصمیم گیری این امر سازمان نظام پزشکی است.



خطای پزشکی در آمریکا سومین عامل مرگ و میر است



سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان البرز گفت: خطای پزشکی بحث مهمی است که در دنیا به آن زیاد پرداخته می شود، به عنوان مثال در آمریکا خطای پزشکی سومین علت مرگ و میر است که با چهارمین علت مرگ و میر که بیماری قلبی است فاصله زیادی است.



ناصری افزود: در کشور ما نیز حاکمیت بالنی حاکم شده که یکی از پیشرفته ترین مدل های ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی است.

