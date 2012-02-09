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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

نیمه نهایی کوپادل‌ری/

بارسا با شکست والنسیا به فینال راه یافت

بارسا با شکست والنسیا به فینال راه یافت

شب گذشته بارسلونا در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی اسپانیا موفق شد از سد والنسیا عبور کند و به دیدار فینال راه پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در حضور نزدیک به 89 هزار تماشاگر ورزشگاه نیوکمپ برگزار شد "سسک فابرگاس" ابتدا در دقیقه 16 آبی و اناری‌ها را پیش انداخت و سپس در دقیقه 81 ژاوی دومین گل تیم میزبان را به ثمر رساند تا بارسا در نهایت با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی برسد.

این در حالی بود که "سوفیانه فغولی" هافبک الجزایری والنسیا در دقیقه 77 با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد تا تیم میهمان 13 دقیقه پایانی را 10 نفره ادامه دهد.

دیدار رفت دو تیم هفته گذشته در ورزشگاه مستایا با تساوی یک بریک به پایان رسید و با این نتیجه شاگردان "پپ گواردیولا" در مجموع دو بازی رفت و برگشت با حساب 3 بر یک به پیروزی رسیدند و به دیدار فینال راه یافتند.

پیش از این تیم فوتبال آتلتیک بیلبائو در دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 8 بر 3 میراندس را از پیش رو برداشته و به دیدار فینال راه یافته بود. به این ترتیب دیدار فینال رقابت‌ها 21 ماه مه 2012 بین دو تیم بارسلونا و آتلتیک بیلبائو برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1529877

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