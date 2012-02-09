پیکان با پیروزی مقابل آلومینیوم به رتبه دوم سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان چهارشنبه شب در هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر والیبال با نتیجه سه بر دو مقابل تیم صدرنشین پیکان تهران شکست خورد.

در این دیدار که با حضور بیش از دو هزار تماشاگر در سالن فجر بندرعباس برگزار می شد، آلومینیوم در ست نخست بازی پر اشتباهی را به نمایش گذاشت و در نهایت با نتیجه 25 بر 13 مقابل حریف شکست خورد.

در ست دوم اشتباهات بازیکنان آلومینیوم کاهش یافت اما این تیم قدرتمند پیکان بود که توانست در این ست با نتیجه 25 بر 22 به پیروزی برسد.

اما در ست سوم والیبالیستهای آلومینیوم با تشویق یکپارچه تماشاگران به خود آمدند و توانستند با ارائه یک بازی بی نقص پیکان را با نتیجه 25 بر 20 شکست دهند.

روند خوب بازی آلومینیوم در ست چهارم هم ادامه یافت و این تیم توانست در این ست با نتیجه 26 بر 24 مقابل پیکان به پیروزی برسد.

در ست پنجم دو تیم بازی بسیار نزدیکی را به نمایش گذاشتند و در نهایت این تیم پیکان بود که توانست با استفاده از تجربه بازیکنانش این ست را با نتیجه 15 بر 13 به سود خود به پایان برساند.

آلومینیوم با یک امتیازی که از این دیدار کسب کرد با 14 امتیاز در همان رتبه دوازدهم جدول لیگ برتر والیبال باقی ماند اما پیکان با دو امتیازی که از این دیدار کسب کرد و با توجه به پیروزی سه بر صفر سایپا مقابل گیتی پسند به رتبه دوم جدول سقوط کرد.