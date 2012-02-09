یوونتوس در خانه میلان پیروز شد/ شاگردان "کونته" همچنان شکست ناپذیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "آنتونیو کونته" در ادامه روند شکست ناپذیری‌های خود موفق شدند با نتیجه 2 بر یک میلان را شکست دهند. "مارتین کاسرس"، مدافع اروگوئه‌ای تورینی‌ها که اولین بازی خود را برای یوونتوس انجام می‌داد هر دو گل تیمش را در این بازی به ثمر رساند. او ابتدا در دقیقه 53 یووه را پیش انداخت اما "استفان الشراوی"، مهاجم جوان میلان در دقیقه 62 نتیجه را به تساوی کشاند.

کاسرس در فاصله هفت دقیقه مانده به پایان بازی گل دوم یوونتوس و خودش را وارد دروازه میلان کرد تا تورینی‌ها یک پیروزی شیرین را در سن سیرو تجربه کنند.

امشب در دیگر دیدار دور رفت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا ناپولی با سیه‌نا دیدار می‌کند. دیدارهای دور برگشت این مرحله از مسابقات نیز 21 مارس 2012 (2 فروردین‌ماه 1391) انجام خواهد شد.