قرار گرفتن در برابر فولاد ناراحتم می کند/آسیایی می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی چهارشنبه شب در کنفرانس خبری پیش از بازی فولاد و صبای قم در اهواز اظهار کرد: فکر می کنم هر دو تیم بازی تاکتیکی و زیبایی به نمایش بگذارند و هر دو خواهان پیروزی باشند؛ ضمن اینکه فولاد در زمین خودش بازی می کند و ما هم برای اینکه جزو مدعیان باقی بمانیم باید هر سه امتیاز را بگیریم و تمام تلاش خود را برای گرفتن این سه امتیاز می کنیم.

وی در مورد احساس خود از بازی مقابل تیم سابق خود نیز گفت: از اینکه در برابر فولاد قرار می گیرم واقعا ناراحتم چون فولاد مرا ساخته و تحویل فوتبال کشور داده ولی فوتبال حرفه ای همین است. البته از اینکه به عنوان یک مربی خوزستانی در لیگ برتر مربیگری می کنم افتخار می کنم.



ویسی در مورد دلیل بالانشینی صبا در لیگ برتر نیز تصریح کرد: این امر نتیجه یک کار گروهی در مجموعه صبا است. ما از هفته های ابتدایی لیگ جزو بالانشینان بوده ایم و از این به بعد نیز سعی می کنیم به این روند ادامه دهیم و سهمیه آسیایی بگیریم. البته به قهرمانی در لیگ برتر فکر نمی کنیم چون برای تیم ما زود است اما به هر صورت، سهمیه آسیا را خواهیم گرفت.



سرمربی صبا در مورد آینده خود در تیم صبا نیز گفت: برای فصل آینده چند پیشنهاد از تیمهای لیگ برتری دارم ولی اصلا به آنها فکر نمی کنم و به مدیران آنها نیز گفته ام که فعلا سرمربی صبا هستم و تنها به این تیم فکر می کنم.



وی در خصوص انتظار خود از تماشاگران حاضر در ورزشگاه تختی اهواز نیز گفت: خوزستانی ها همگی فوتبال را خوب می فهمند و امیدوارم شاهد بازی زیبایی باشند و یک فوتبال ناب را تماشا کنند.



بازی تیم فوتبال فولاد خوزستان و صبای قم از سری رقابتهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور ساعت 16 روز پنج شنبه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.