باید بجنگیم تا به حق خود در لیگ برتر والیبال برسیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرئوف بستگانی چهارشنبه شب پس از شکست سه بر دو آلومینیوم مقابل پیکان تهران در جمع خبرنگاران، بیان داشت: در این دیدار بازی بسیار خوبی را انجام دادیم چون با هم یکدل شده بودیم تا در این دیدار به برتری برسیم و حق خود را در این لیگ بگیریم اما با وجود شکست خوشبختانه توانستیم یک امتیاز به دست آوریم.

وی ادامه داد: آلومینیوم هنوز نتوانسته به حق خودش در لیگ برتر والیبال برسد و امیدوارم در شش بازی باقیمانده بتوانیم به حق خود برسیم.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان افزود: با توجه به بازی های خوبی که آلومینیم انجام داده بود پیکان در این دیدار با قدرت کامل و با ترکیب اصلی خود مقابل ما ظاهر شد اما با این وجود تیم ما توانست برای پیکان دردسر ساز شود.

بستگانی اظهار داشت: تمامی بازی های باقیمانده ما با تیمهای صدرنشین و بازی های بسیار سختی است اما تیم ما یکدل شده تا با بجنگیم و به حق خود در لیگ برتر برسیم.