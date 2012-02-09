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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

بستگانی:

باید بجنگیم تا به حق خود در لیگ برتر والیبال برسیم

باید بجنگیم تا به حق خود در لیگ برتر والیبال برسیم

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان گفت: تیم ما به حق خود در لیگ برتر والیبال نرسیده و ما باید بجنگیم تا به حق خود برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرئوف بستگانی چهارشنبه شب پس از شکست سه بر دو آلومینیوم مقابل پیکان تهران در جمع خبرنگاران، بیان داشت: در این دیدار بازی بسیار خوبی را انجام دادیم چون با هم یکدل شده بودیم تا در این دیدار به برتری برسیم و حق خود را در این لیگ بگیریم اما با وجود شکست خوشبختانه توانستیم یک امتیاز به دست آوریم.

وی ادامه داد: آلومینیوم هنوز نتوانسته به حق خودش در لیگ برتر والیبال برسد و امیدوارم در شش بازی باقیمانده بتوانیم به حق خود برسیم.

سرمربی تیم والیبال آلومینیوم هرمزگان افزود: با توجه به بازی های خوبی که آلومینیم انجام داده بود پیکان در این دیدار با قدرت کامل و با ترکیب اصلی خود مقابل ما ظاهر شد اما با این وجود تیم ما توانست برای پیکان دردسر ساز شود.

بستگانی اظهار داشت: تمامی بازی های باقیمانده ما با تیمهای صدرنشین و بازی های بسیار سختی است اما تیم ما یکدل شده تا با بجنگیم و به حق خود در لیگ برتر برسیم.

کد مطلب 1529884

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