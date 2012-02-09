تغییر مسیر راهپیمایی 22 بهمن در اهواز/ معرفی سخنرانان

حجت الاسلام محمد صادق عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهپیمایی 22 بهمن ماه در 80 نقطه استان خوزستان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در طول دهه فجر بیش از 10 هزار برنامه در قالب 500 عنوان در نقاط مختلف خوزستان برگزار شده است، تصریح کرد: برپایی جشنواره ها، جشنها، نمایشگاه ها، همایشهای تخصصی، مسابقات فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، فعالیتهای تبلیغاتی و دیدارهای با نماینده ولی فقیه از جمله برنامه هایی است که یا اجرا شده یا در حال اجرا است.



حجت الاسلام عظیمی ادامه داد: سخنرانی حجت الاسلام شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز پنج شنبه شب در مسجد موسی بن جعفر اهواز و سخنرانی آیت الله عباس کعبی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جمعه شب در مسجد اباالفضل العباس کوی سید خلف اهواز از جمله همایشها و یادواره های مهم استانی است که برگزار خواهد شد.



وی به اساسی ترین برنامه های مهم راهپیمایی 22 بهمن در استان اشاره کرد و افزود: راهپیمایی روز 22 بهمن با سخنرانی های عزیزی معاون رئیس جمهور در اهواز، آیت الله کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در شادگان، حجت الاسلام مداح رئیس عقیدتی سیاسی قرارگاه خاتم الانبیا در امیدیه، حجت الاسلام علی شیرازی نماینده ولی فقیه در سپاه قدس در شوشتر، حسینی پور کارشناس ارشد شورای امنیت ملی در بندر امام خمینی(ره) و حجت الاسلام طباطبایی نژاد مشاور شورای سیاست گذاری کشور در شهرهای مختلف استان برگزار می شود.



مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان از تغییر مسیر راهپیمایی در شهرستان اهواز خبر داد و گفت: راهپیمایی ساعت 10 صبح از میدان بسیج آغاز شده و به سمت میدان مولوی (سه گوش)، پل چهارم، خیابان آزادگان و میدان شهدا ادامه یافته و در حسینیه اعظم در خیابان طالقانی به پایان می رسد.



