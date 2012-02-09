دستاوردهای دفاعی 40 شرکت مازنی نمایش داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی محققان این استان در گرایش های دفاعی در محل پردیس شهرستان آمل برگزار می شود.

در این نمایشگاه، حدود 20 شرکت 50 طرح دفاعی و تجاری سازی شده محققان پردیس فناوری دفاعی مازندران را به نمایش گذاشتند.

دستگاه انتقال اطلاعات در زیر آب، دستگاه هشدار دهنده علائم رانندگی، رباتهای آتش نشان و مسیریاب و سامانه کنترل هوشمند موتور خانه واحدهای مسکونی از مهمترین طرح های پژوهشی محققان مازندرانی ارائه شده در نمایشگاه آمل است.

اطلاع رسانی تجاری سازی طرح های پژوهشی محققان، ارتقا فرهنگ نخبه گری و فرهنگ مربوط به حمایت از نخبگان و نوآوران اهداف برپایی این نمایشگاه بوده است.

این نمایشگاه به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر و افتخارآفرینی محققان در حوزه پژوهش های دفاعی برپا شد.

مرکز نوآوران و همکاریهای علمی شهید فهمیده مازندران در دو بخش حکمت سرای نخبگان در بابل و پردیس فناوری دفاعی مازندران در آمل مستقر است.این نمایشگاه تا پایان دهه فجر در آمل برپا است.

