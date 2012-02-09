کیفیت ساخت مجسمه های برفی مطلوب است

کریم منزوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد طرحها از نظر کمی از سالهای گذشته بیشتر است و با توجه یه شور و اشتیاق هنرمندان از نظر کیفی طرحها بهتر است و پیشرفت قابل توجه ای دارد وپیشرفت این جشنواره به صورت ملی است.

وی بیان داشت: حالت صمیمیت و ابتکار آنی و انفجاری و انرژی گروها باعث شده که استقبال از این جشنواره بیشتر شود وگروهها باید به سر فصل ها که اعلام می شود بیشتر توجه کنند.

منزوی عنوان کرد: سرفصلها شامل خاطرات بومی، آداب ورسوم و ... است وباید از طریق گروهها در مورد سرفصلها تحقیق شود و به دنبال این باشند که تکنیکهای لازم را در مورد پیکر برف را ایجاد کنند.

